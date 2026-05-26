Se vuelve a reunir la mesa política en medio de los intentos de Milei por equilibrar la interna

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales de los protagonistas de la feroz interna libertaria, este martes 26 volverá a reunirse la mesa política de Javier Milei, con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco, volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apunta por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

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La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por quinto mes consecutivo

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con los sectores en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Caputo y los Menem: un saliso por pedido Presidencial

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y “hermano” del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Tras el Tedeum, Javier Milei reúne a su gabinete para intentar calmar la interna libertaria

Si bien el temario de la reuinón de este martes es amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei.

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron con NA el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, Milei minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante, las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que “le mienten” al presidente.

LT