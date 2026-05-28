Este jueves, Israel lanzó ataques sobre los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano. También, durante la madrugada, había atacado la ciudad de Tiro, en la región al sur del río Zahrani, tras declararla "zona de combate" y pedir a la ciudadanía que la evacuara. Este ataque mató a once personas, entre ellas cinco niños, mientras que otro soldado murió en otro ataque.

"Un ataque israelí alcanzó un edificio en el área de Choueifat", dijo una fuente militar a la agencia AFP.

Por su parte, Irán lanzó drones hacia Kuwait, lo que fue interpretado por el país árabe como una "peligrosa escalada" de la guerra.

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Israel como un abismo: cuando obedecer la ley y el orden es una verdadera subversión

Esto sucede en el marco de las supuesta conversaciones de paz entre Israel, Estados Unidos e Irán. La guerra se encuentra en un estado de supuesto cese del fuego desde el 17 de abril, pero ninguna de las partes está respetando el acuerdo; por el contrario, se acusan mutuamente de violarlo.

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