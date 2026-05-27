Estados Unidos agota misiles clave en la guerra contra Irán y crece la preocupación por un posible conflicto con China

Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío militar tras el desgaste de armamento estratégico utilizado durante la guerra contra Irán. Según un informe difundido por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el Pentágono podría tardar varios años en reponer parte de las reservas de misiles más utilizadas en el conflicto, una situación que encendió las alarmas sobre la preparación militar estadounidense frente a China.

El análisis sostiene que los inventarios de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y sistemas THAAD quedaron fuertemente afectados luego de meses de operaciones en Medio Oriente. Se trata de tres piezas centrales de la estrategia militar de Washington tanto para ataques de largo alcance como para defensa aérea.

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“El problema hoy no es el dinero; es el tiempo”, advirtió el informe del CSIS, que remarcó que la reconstrucción de las reservas llevará “varios años”.

La situación genera preocupación en el Pentágono porque China mantiene como objetivo fortalecer su capacidad militar para una eventual ofensiva sobre Taiwán. Aunque expertos consideran que Beijing no fijó una fecha definitiva para una posible acción militar, las tensiones crecieron en las últimas semanas tras nuevas advertencias del presidente chino, Xi Jinping.

Qué armamento perdió Estados Unidos en la guerra con Irán

El informe señala que Estados Unidos utilizó más de 1.000 misiles Tomahawk durante la guerra con Irán. Ese tipo de armamento permite atacar objetivos a gran distancia y es considerado clave para cualquier enfrentamiento en el Pacífico.

Según las estimaciones del CSIS, recuperar completamente el stock previo al conflicto podría demorar hasta 2030.

A eso se suma el desgaste de los sistemas defensivos Patriot y THAAD, empleados para interceptar drones y misiles iraníes. Reponer cerca de 290 interceptores THAAD demandaría hasta finales de 2029, mientras que reemplazar más de 1.000 interceptores Patriot tomaría varios años más.

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El informe explica que la producción militar estadounidense no estaba preparada para conflictos largos y de alta intensidad. Tras el final de la Guerra Fría, Washington redujo durante décadas la fabricación de este tipo de armamento bajo la idea de que las guerras futuras serían rápidas y regionales.

“La forma de pensar empezó a cambiar, pero simplemente lleva tiempo construir inventarios”, explicó Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y uno de los autores del estudio.

El temor de Washington frente a China

La principal preocupación de los estrategas estadounidenses es que esta reducción de reservas abra una “ventana de vulnerabilidad” en caso de una crisis militar en Asia.

El CSIS sostuvo que Estados Unidos todavía conserva capacidad suficiente para enfrentar distintos escenarios, aunque alertó sobre el impacto que tendría una guerra simultánea o prolongada en el Pacífico occidental.

El gobierno de Donald Trump intentó transmitir tranquilidad. Desde el Pentágono aseguraron que las fuerzas armadas cuentan con los recursos necesarios para operar en cualquier escenario y destacaron que se aceleró la inversión en producción militar.

La administración republicana presentó además un presupuesto récord de Defensa para 2027, con un fuerte incremento destinado a municiones y sistemas de alta tecnología.

Sin embargo, especialistas en defensa advirtieron que aumentar el financiamiento no resuelve el problema inmediato. La fabricación de misiles avanzados requiere cadenas de suministro complejas, componentes especializados y varios años de desarrollo industrial.

Taiwán, el foco estratégico de la disputa

El escenario se vuelve todavía más sensible por el creciente conflicto entre Washington y Beijing alrededor de Taiwán. China considera a la isla parte de su territorio y no descarta una reunificación por la fuerza.

En ese contexto, los misiles Tomahawk y los sistemas Patriot aparecen como elementos esenciales para cualquier operación militar estadounidense en Asia.

El informe también remarcó que China observa con atención el desgaste militar de Estados Unidos, aunque recordó que el ejército chino carece de experiencia reciente en combate.

“Esa diferencia de experiencia puede preservar la disuasión hasta que se restablezcan los inventarios de municiones”, concluyó el CSIS.

LB