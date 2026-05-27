Evo Morales con Fontevecchia: rebelión en Bolivia, política energética y su opinión sobre Trump

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el expresidente Evo Morales rechazó las acusaciones que lo señalan como el instigador de las protestas en Bolvia. "Es una rebelión, una sublevación del pueblo a la cabeza del movimiento indígena contra el modelo neoliberal", afirmó el líder sindical, despegándose de las críticas oficialistas y asegurando que "el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo convoca a esta movilización". Además, vinculó la crisis interna con los intereses de Donald Trump: "El imperio ya no es una hegemonía mundial. Como Estados Unidos ya no tiene ese mando internacional, se repliega a América Latina con su adopción a Monroe, América para los americanos".

Evo Morales es un político boliviano, líder sindical cocalero y fundador del Partido Movimiento al Socialismo. Fue el presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, convirtiéndose en el primer presidente de origen indígena. Ejerció la presidencia por casi 14 años, ganando tres elecciones consecutivas (2005, 2009, 2014) y marcando la creación del Estado Plurinacional en 2009. Tras intentar postularse para un cuarto mandato consecutivo, enfrentó denuncias de fraude electoral generalizadas y fuertes presiones sociales, lo que desencadenó su renuncia el 10 de noviembre de 2020, tras la cual se exilió temporalmente en México y Argentina. Recientemente, ante la crisis social que atraviesa Bolivia, llamó a adelantar las elecciones en su país en un plazo de 90 días, argumentando que es el único camino constitucional para frenar el conflicto.

Quiero comenzar el reportaje preguntándole su propia visión de cuál es la situación hoy política y económica en Bolivia.

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En resumen, es una rebelión, una sublevación del pueblo a la cabeza del movimiento indígena contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial. Rodrigo Paz jura el 8 de noviembre del año pasado. En diciembre del año pasado emite un decreto supremo, 5503, que es para implementar el modelo neoliberal. Algunos temas importantes: libre contratación para el sector obrero; libre importación con arancel cero; eliminar al pequeño y mediano productor. Además de eso, eliminar el régimen simplificado para el pequeño comerciante gremial. Eliminar impuestos a las fortunas, a los grandes empresarios. Impuestos a los pequeños.

El pueblo se moviliza. Enero, hace abrogar el decreto supremo 5503. Abril, aprueba otra ley que convierte la pequeña propiedad en la mediana propiedad. La pequeña propiedad, por Constitución, es un patrimonio familiar, pero cuando pasa por ley a mediana propiedad tiene que pagar impuestos. Además de eso, anuncia que el pequeño productor no va a pagar impuestos. ¿Por qué digo tiempo de neocolonialismo?

Durante el estado colonial, había un tributo indigenal; ese mantenía el Estado. Después acaba la subvención del pan, subvención al combustible. Llega el combustible llamado basura, de mala calidad. Ese combustible llega como color a Coca-Cola, destroza las movilidades. Ahí el pueblo no soporta, se levantó. Entonces, en resumen, el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo convoca a esta movilización. De una reivindicación salarial, de defensa de la tierra, pasa a una lucha para enfrentar el modelo neoliberal.

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El mismo argumento que usted plantea de que no es Evo Morales, sino que son los propios actos del gobierno que han creado las condiciones para que un porcentaje importante de la sociedad se rebele, al mismo tiempo se explica en el hecho de que el MAS, su partido, sacó muy pocos votos en las últimas elecciones y que uno podría decir que los distintos partidos de centro hacia la derecha, si uno suma a todos, fueron una ampliación de la mayoría.

Lo que podríamos decir es, doblemente, de que claramente no podría tener su fuerza de convocatoria teniendo el MAS tan pocos votos en las últimas elecciones. Así que, reafirmando su idea: ¿qué opina de tan pobre performance electoral que tuvo su partido en las últimas elecciones?

Excelente pregunta para explicar a la población y a usted. Golpe de Estado. El imperialismo y la derecha no quería que el MAS vuelva al gobierno, ni Evo volvía con vida. A un año exactamente, ganamos las elecciones. Evo ha vuelto con vida gracias a Argentina, gracias a México, gracias a muchos presidentes, expresidentes que me apoyaron y me salvaron la vida durante el golpe de Estado.

Nos hemos equivocado. Lucho Arce nos traicionó, se sumó a las recetas del secretario internacional, resumiendo: Estado que solo regula, no invierte. Sumarse a las políticas de contracción económica... ha continuado las políticas de la Áñez, la derecha golpista. En noviembre del 2024 nos roba la sigla del MAS-IPSP una sentencia constitucional por los autoprorrogados. Quedamos sin sigla y refundamos al instrumento político. Del MAS-IPSP pasamos a Estamos Obedeciendo al Pueblo.

Estamos volviendo, obedeciendo al pueblo. Hemos conseguido dos siglas prestadas para participar en las elecciones, porque yo estoy totalmente habilitado para ser candidato. Bueno, pagan 200 mil dólares al Tribunal Supremo Electoral para quitar su personalidad jurídica; sin sigla y no participamos. El MAS-IPSP ha ido con Lucho Arce-; candidato: Eduardo Castillo

Bolivia tiene 343 municipios. Apenas gana el MAS-IPSP una alcaldía en Pando. Actual gobierno gana 92 alcaldías. Dos semanas de campaña, ya me dijeron de los 1.500 delegados: como no nos participa, voto nulo. Voto nulo ganó las elecciones del año pasado. Te pongo un ejemplo, mi región, diputado uninominal: 5% voto nulo, con 5% diputado. El voto nulo ganó en 169 alcaldías. Esto sigue siendo el movimiento político más grande de la historia. Ya no MAS-IPSP, sino Evo Pueblo.

Subnacionales: otra vez nos prestamos la sigla, la Morena. Faltando tres horas para la conclusión de inscripción de candidato; dice: "Morena está inhabilitado". Otra vez. Yo dije en ese momento: migren a cualquier partido, porque son electos alcaldes, concejales, asambleístas, gobernaciones, orgánicamente. Nos ha perjudicado. Pero, resultado, que hemos participado en varios partidos, hasta en partidos de derecha nuestros candidatos, candidatas. Tenemos 130 alcaldías. Ningún partido tiene 130 alcaldías. Sigue siendo el movimiento político más grande de la historia. Es una cosa del MAS. El MAS, ahí, perdido. Lamento mucho. Nos robaron la sigla. Esta es la historia.

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Ahora, es un movimiento contra el modelo o contra el Estado neocolonial... proscriban a Evo Morales, quieren proscribir a nuestro instrumento político. Nos dicen: "Los indígenas no tienen derecho a ser políticos, tienen que ser apolíticos". Nos dijimos: tenemos derechos políticos. Como decía su presentador, primer presidente indígena. Casi 14 años, faltaba dos meses para 14 años.

Resultado en 14 años: de 1825 a 2005, 180 años, nos dejan con 9.000 millones de dólares del PIB. 2019: 42.000 millones de dólares del PIB entre los medios de comunicación, internet, al Banco Central de Bolivia. Cómo han crecido en corto tiempo. Reserva de oro: 22 toneladas de oro nos dejaron, yo dejé con 44 toneladas. Ahora, las Áñez, Arce, se los robaron, apenas hay 17 toneladas de oro.

Nos dejaron con 1.700 millones de dólares de reservas internacionales, nos dejamos con 9.000 millones de reservas internacionales... ahora, casi cero de reservas internacionales. Entonces, 14 años, resultados a la cabeza del movimiento indígena, no solamente de Evo Morales. Estos son los datos. Entonces, el máximo PIB evidentemente ha destrozado, pero el verdadero instrumento político de Evo Pueblo sigue siendo el movimiento político más grande de la historia.

Usted le agradeció a Alberto Fernández la ayuda que tuvo para llegar a México, incluso lo acompañó en el momento que usted entraba nuevamente a Bolivia por la frontera argentina. Ahora, cuando lo escucho a usted hablar de Arce, me resuena como un eco argumentos similares. Mismo la Argentina, considerando que Alberto Fernández no hizo una política económica progresista, sino que hizo una política económica más cercana a lo que usted denomina neoliberalismo, y que por eso el peronismo perdió las elecciones en la última elección. Me gustaría alguna comparación suya de lo que representa su movimiento con lo que representa el kirchnerismo en la Argentina, en la acción política como presidente.

Tengo mucha admiración desde Kirchner, Cristina y Alberto. Alberto siendo presidente electo todavía en el golpe de Estado, me salvaron la vida. Cuando juró, posesionó, al día siguiente me vine a Argentina. Un año exactamente a Argentina. Me cuidaron. Me acuerdo del pueblo argentino: viernes, sábado, tocaba la puerta, golpeaba, "Evo, asadito", su carne parrillada y su pancito. Nunca olvido eso. Aquí no hay esa forma de vivir, fue muy solidario conmigo.

Ahora, cada uno tiene su propia parte con el día de cómo administrar; es una cuestión interna del gobierno de Argentina. Pero en la parte política tengo mucha admiración, mucho respeto y no tengo mucho que comentar. Eso sí: durante el gobierno de Macri enviaron material para el golpista. Como ahora también mandó un avión, supuestamente ayuda humanitaria, pero ese avión Hércules de Argentina en este momento está trasladando militares, policías de las ciudades capitales a la sede del gobierno de La Paz.

Pero también llevando un poco de carne, pollo. Un negocio de empresarios, un escándalo. Un avión prestado, por supuesto lleva gratis, combustible gratis y negociando algunos ministros, algunos empresarios. Compra el costo de la carne o pollo a 13 bolivianos en Santa Cruz, allá 36 bolivianos. A eso se prestan algunas ayudas.

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Yo respeto, repito, a Alberto, Cristina sobre todo. Kirchner me enseñó; nacionalicé los hidrocarburos y las transnacionales dijeron "no voy a invertir, no voy a invertir". El hermano presidente Néstor Kirchner me llama: "Evo, junta a la prensa, te voy a llamar y voy a hablar públicamente". Junto a la prensa me llama, me dice: "Evo, si las petroleras no van a invertir, Argentina va a invertir, no te preocupes".

Con esa palabra se callaron las petroleras, que las petroleras de quienes hemos nacionalizado los hidrocarburos. ¿Antes cómo era? 100% de ingresos: 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Robo, saqueo total. Ahora el pueblo boliviano está defendiendo que los recursos naturales no se privaticen, no se entreguen a las transnacionales, especialmente al litio y las tierras raras.

¿Cómo explica usted que Bolivia era un país exportador de energía, fundamentalmente de gas, y hoy pasa a ser un un importador de energía? ¿Cree que esas medidas a largo plazo terminaron generando un proceso de desinversión que hoy convierten a Bolivia en un país que necesita importar energía cuando antes era exportador?

Teníamos el Ministerio de Energía para seguir exportando energía. Bolivia es el centro energético de Sudamérica. Energía estamos exportando casi 100 megavatios de Tarija al norte argentino, es el plan que diseñamos: depender totalmente de un recurso natural no renovable no es tan ventajoso para cualquier país en el mundo. Ese recurso natural no renovable termina... Yo dije: si no encontramos gas o se termina el gas, ¿con qué rubro vamos a sustituir la plata que nos trae el gas? Ahí viene la idea de exportar energía.Creamos el Ministerio de Energía, aceleramos la inversión en el tema litio.

El plan que teníamos a 2030: 41 plantas de litio, la mayor en Potosí, Oruro, los demás en algunos departamentos. LLega Añez, cierra el Ministerio de Energía. Solamente una planta hidroeléctrica, El Bala, 3.000 megavatios; de otra planta, otros 3.000. La demanda interna cuando llegué a la presidencia apenas 700 megavatios. 30% del área rural tenía electrificación, 80% la urbana. 80% con electrificación a la área rural y 99% a la área urbana. El plan: 100% de energía con motivos del bicentenario 2025.

Ahora todo se ha paralizado. No cerraba el Ministerio de Energía exportando litio y energía. Ustedes cada año necesitan en Argentina 1.000 megavatios; Brasil necesita 5.000 megavatios. Nosotros solamente el plan que teníamos: 9.000 megavatios. Demanda interna ha crecido a 2019: 1.500 megavatios. La capacidad de generar: 3.200 megavatios. Y el plan, 9.000 megavatios, era para exportar y sustituir el gas si no se encontraba gas o se termina el gas.

Recientemente Rodrigo Paz le pidió a Lula que interviniera. Lula le dijo que sí, pero que tenía que haber diálogo con la opocisión. Me gustaría su opinión sobre Lula, así que ya comparó Bolivia con Argentina, el proceso del PT con el proceso de su partido, y especialmente el liderazgo de Lula con el suyo.

Primero, yo no he convocado a esta movilización. Yo diría ni siquiera a la Central Obrera Boliviana. El hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo convoca a esta movilización. Primero era por una reivindicación social, ahora es para ese cambio estructural, que no vuelva el modelo neoliberal ni el estado neocolonial. Esa es la lucha, y que no me echen la culpa a mí. Evidentemente yo opino. Tengo derecho a opinar como ex presidente, como dirigente de un movimiento político y como presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Y no estoy convocando para nada.

Lucho Arce intentó detenerme, intentó matarme.. 2020 investigaron durante el golpe de Estado corrupción, no encontraron nada de corrupción. Con apoyo internacional, Europa, Estados Unidos, no encontraron nada. Yo hice política por la patria y no por la plata. Yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la honestidad. Yo goberné a mi país con Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella, las normas de este tiempo de colonia, del instante pasado: no robar, no mentir ni ser flojo. En 14 años demostramos que Bolivia tenía mucho futuro. Ahí viene el golpe de Estado del imperio contra el pueblo, contra nuestro modelo económico y sobre todo sobre el litio.

Ahora, la gente ya no quiere diálogo. Estoy escuchando los medios: el que va al diálogo, traidor. Eso no es una posición de nuestro movimiento político, pero automáticamente se ha llegado a eso frente a las mentiras. No se gobierna con mentiras. Yo cuando me equivoqué estando presidente, pedí disculpa públicamente, corrijo mis errores. Algunos decretos, gracias a la reflexión de algunos expertos, de algunos medios de comunicación, pero ahora es mentira, mentira tras mentira lo que se vive. Abrogan una ley sobre estado de excepción, garantizaba los derechos. Elimina para otro decreto que seguramente no se va respetando los derechos con otra norma sobre el estado de excepción.

¿Se refiere usted a esta autorización del congreso para que las fuerzas armadas puedan intervenir en la represión?

Tanto dirigentes como inclusive de la derecha opinan, con lo que aprobó esa ley, 1341 espero no equivocarme, es dar carta blanca para una masacre. Ojalá a las fuerzas armadas no conviertan como una policía de las petroleras, del capitalismo. ¿Por qué digo esto? Si se adueña del litio, de tierras raras, va a estar cuidando a la Policía de las transnacionales. Entonces el pueblo, repito, con Evo o sin Evo va a seguir defendiendo sus recursos naturales. Los servicios básicos, por Constitución, es un derecho humano; no puede ser negocio privado. Y nacionalizando los servicios básicos, los recursos naturales, hemos demostrado al mundo que Bolivia tiene mucha esperanza.

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¿Habló con Lula?

No tengo ningún contacto. Además, no tengo por qué contactarme, yo no estoy en la movilización. Evidentemente mi región participan con una marcha pacífica, disciplinariamente a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana. Dirigentes de la Central Obrera Boliviana con mandamiento de aprehensión, según la prensa, 16 dirigentes nacionales con mandamiento de aprehensión, puro aymaras. Esta no es solo una lucha de clases, es una lucha de ideologías, es una lucha de identidad. Defender nuestra identidad, por eso hablamos del Estado neocolonial. Pero fundamentalmente defender Bolivia es defender los recursos naturales.

¿Cuál es su visión de lo que está haciendo Trump en el mundo?

Acabo de tener una reunión con los jóvenes de Estados Unidos, son antiimperialistas, me sorprende. El imperio ya no es una hegemonía mundial. En el nuevo contexto geopolítico, el que tiene más ascendencia, aceptación, los BRICS. Pero como Estados Unidos ya no tiene ese mando internacional, se repliega a América Latina con su adopción a Monroe: América para los americanos.

Ayer, anoche me llamó de México, estaba explicando con documentos ¿cómo Donald Trump dice? Dice América es su tierra. Trabajadores, obreros, campesinos, familias somos su familia de él, no, pues. Ya no hay guerra fría, perdió esa batalla. Pero sigue en vigencia el Plan Cóndor. Antes, en la década de 60, 70, el Plan Cóndor era ejecutado por coroneles, generales; ahora es ejecutado por jueces y fiscales. Y en Bolivia somos víctimas del imperio nuestro movimiento político, el movimiento indígena.

Pero ese presidente de Estados Unidos, aplazado por los estadounidenses hace dos o tres semanas, después del secuestro a Maduro, 75% piden destitución a Donald Trump. Ya perdió en Irán, ya está desplegando algunas bases militares de Europa. Estados Unidos sin OTAN no es poder militar, sin dólar no es poder mundial. Entonces quiere tener el control de América Latina para relanzarse. No permite que China entre, para adueñarse del litio, de tierras raras, los recursos naturales, de agua dulce para recuperar su economía. Porque ya es el país más deudor del mundo, Estados Unidos. A eso he llevado. Además de eso, los chicos de Estados Unidos que me visitan, allí hay fuertes movilizaciones permanentes.

Nuestra propuesta es ciudadanía universal, tenemos derecho a vivir en todo el mundo. No es posible solamente el libre mercado, libre circulación del dólar, pero no libre circulación del ser humano. Tenemos profundas diferencias de carácter ideológico, problemático y de identidades. Por tanto nosotros planteamos estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad unidos. En Bolivia somos tan diversos, entonces planteamos así: América plurinacional, planeta plurinacional con los movimientos sociales.

Estaba conversando con los chicos, muy contento, ¿cómo llegar a América plurinacional? Pero bajo principios básicos: respeto a la vida, buscar la paz con justicia social, sin intervenciones, sin bases militares, sin bloqueos económicos. Si no, cómo compartir lo poco que tenemos para el bien. América sea una potencia mundial, podemos ser potencia mundial. En América Latina tantos recursos naturales, pero si eso se va a concentrar en pocas manos, pues eso no es ninguna solución para la mayoría de nuestros pueblos, incluidos en Estados Unidos.



RM