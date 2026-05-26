Irán y EE.UU. chocan militarmente mientras avanzan conversaciones de tregua

Las fuerzas de EE.UU. e Irán se enfrentaron cerca del Estrecho de Ormuz durante la noche, poniendo de relieve la tensión entre ambos países incluso mientras promocionan avances hacia un acuerdo de paz provisional.

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Los ataques ocurrieron horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterara que las negociaciones con Teherán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho avanzaban, y poco antes de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, publicara una declaración advirtiendo que las “naciones y territorios de la región ya no serán un escudo para las bases estadounidenses”.

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El líder supremo de 56 años, que no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo, no sugirió que existieran nuevos obstáculos en las conversaciones ni criticó a EE.UU. por los enfrentamientos del lunes por la noche. Sin embargo, el intercambio dejó en evidencia la confusión que ha caracterizado las negociaciones desde que se acordó un alto el fuego a comienzos del mes pasado.

Hay “muchas idas y vueltas” sobre “el lenguaje específico del documento inicial, por lo que tomará algunos días”, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a periodistas en India el martes por la mañana.

El ejército estadounidense afirmó que realizó ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber disparado contra un caza F-35 y varios drones tras ingresar al espacio aéreo iraní.

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La Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron MQ-9 Reaper no tripulado y obligado a las demás aeronaves a retirarse. Varios efectivos iraníes murieron en los ataques contra embarcaciones cerca de la isla de Larak, en el Estrecho de Ormuz, informó la agencia estatal Nour News, sin ofrecer más detalles. El ejército israelí aseguró que no participó en la operación estadounidense.

Rubio afirmó que Trump aceptará un buen acuerdo o no habrá acuerdo alguno. El presidente enfrenta presión de sectores duros respecto de Irán en EE.UU., incluido el senador republicano Lindsey Graham. Les preocupa que el acuerdo en negociación —que podría implicar el desbloqueo de miles de millones de dólares en fondos iraníes y el levantamiento del bloqueo sobre puertos iraníes— otorgue demasiadas concesiones y reclaman más ataques para debilitar aún más a las fuerzas militares de la República Islámica.

Trump debe equilibrar esas presiones con el creciente rechazo entre los estadounidenses a la guerra, iniciada con un bombardeo conjunto de EE.UU. e Israel sobre Irán a fines de febrero. El conflicto y el cierre efectivo de Ormuz por parte de Irán provocaron un fuerte aumento de los precios de la energía y están impulsando la inflación a nivel global.

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El crudo Brent subió 3,8% hasta ubicarse apenas por debajo de los US$100 por barril el martes, aunque todavía acumula una caída semanal ante las señales de que un acuerdo provisional está más cerca.

GZ