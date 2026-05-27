Israel mató al nuevo jefe militar de Hamas en Gaza días después de eliminar al anterior líder

Israel anunció que mató en un bombardeo aéreo en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, a Mohamed Odeh, recientemente designado jefe del ala militar de Hamas, quien —según el gobierno de Israel— participó en la planificación de los ataques del 7 de octubre de 2023; el operativo, realizado en la Franja de Gaza, dejó al menos ocho muertos, incluidos familiares del dirigente, en el marco de la ofensiva israelí contra la cúpula del grupo islamista.

La operación fue confirmada por el Ministerio de Defensa israelí, que definió a Odeh como el cuarto comandante del ala militar de Hamas eliminado en las últimas semanas.

Mohamed Odeh ubicado en la esquina derecha

El ministro de Defensa, Israel Katz, reforzó esa línea en un mensaje público al afirmar que todos los responsables del ataque de 2023 “están marcados para morir”, una declaración que endurece el tono oficial y anticipa la continuidad de las operaciones más allá de los límites formales de la tregua.

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En un comunicado conjunto, Katz y el primer ministro Benjamin Netanyahu detallaron que Odeh había sido jefe de inteligencia de Hamas durante la ofensiva del 7 de octubre y que había asumido el mando militar hacía una semana, tras la muerte de su antecesor en otro bombardeo israelí.

Benjamin Netanyahu

El ataque se produjo en una zona densamente poblada de Ciudad de Gaza y, según datos de la morgue del Hospital Shifa, entre los fallecidos se encuentran la esposa de Odeh y varios de sus hijos, además de otras dos personas que no fueron identificadas.

La eliminación de Odeh se inscribe en una secuencia de golpes contra la conducción de Hamas: el 15 de mayo Israel había matado a Izz al Din al Haddad; previamente, en julio de 2024, un bombardeo había terminado con la vida de Mohamed Deif, considerado uno de los principales arquitectos del ataque del 7 de octubre; y en mayo de 2025 fue abatido Mohamed Sinwar, quien había asumido como sucesor en la estructura militar.

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El episodio ocurre en una creciente intensidad de los ataques israelíes sobre Gaza, incluso después del alto el fuego iniciado el 10 de octubre de 2025, que en la práctica se mantiene de manera parcial y con frecuentes violaciones denunciadas por ambas partes.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 900 palestinos murieron desde el inicio de esa tregua, en ataques que incluyen bombardeos aéreos y disparos contra zonas cercanas a la denominada “línea amarilla”, el límite al que se replegaron las tropas israelíes al comenzar el cese de hostilidades.

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En las últimas semanas, además, se registró un aumento de los ataques con drones y bombardeos sobre áreas donde se concentra aproximadamente el 40% del territorio gazatí que permanece fuera del control militar israelí, una región en la que viven cerca de 2,1 millones de personas.

CS/ff