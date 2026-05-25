Nuevos bombardeos en el sur de Líbano dejan al menos 15 muertos en medio del alto el fuego

Al menos 15 personas murieron este lunes tras una serie de ataques israelíes en el sur de Líbano, en una jornada marcada por una nueva escalada militar que volvió a poner en duda la estabilidad del alto el fuego vigente en la región.

Los bombardeos se registraron durante las primeras horas del día en distintos puntos del sur libanés, con impactos en zonas cercanas a Jarmaq. De acuerdo con la agencia estatal NNA, uno de los ataques alcanzó vehículos que circulaban entre Kfar Raman y Jardali, lo que provocó varias muertes inmediatas.

Casas destruidas y víctimas en plena despedida

En la localidad de Al Dueir, un edificio fue alcanzado por un ataque aéreo y quedó completamente destruido. Allí murieron al menos tres personas, mientras otras resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encuentran dos hermanas que se encontraban en su casa durante un momento de reunión familiar tras un velorio reciente.

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En esa misma zona, equipos de rescate seguían trabajando entre los escombros en busca de una mujer desaparecida desde un bombardeo anterior. Sin embargo, las tareas debieron interrumpirse en varios momentos por nuevos ataques en el área.

Más tarde, otro bombardeo impactó en un cementerio de Kafar Reman, donde murieron cuatro personas más y hubo heridos.

Evacuaciones y ofensiva ampliada

Durante la jornada también se reportaron ataques en otras localidades del sur del país. Hubo destrucción de infraestructura civil, como un edificio comercial en la ruta Habush-Nabatiye, además de fuego de artillería en zonas rurales cercanas.

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En paralelo, el Ejército israelí ordenó la evacuación de varias localidades del sur libanés, anticipando operaciones contra posiciones vinculadas a Hezbolá. Las advertencias incluyeron llamados a alejarse de áreas señaladas como objetivos militares.

Horas después, las fuerzas israelíes confirmaron nuevos bombardeos en el área de Tiro y otros sectores del sur del país, en respuesta a ataques previos atribuidos a la milicia chií.

Un conflicto que sigue escalando

La violencia se intensificó nuevamente desde marzo, en medio de un escenario de enfrentamientos cruzados en la frontera. Según datos oficiales libaneses, miles de personas han muerto y otras miles resultaron heridas desde el reinicio de las hostilidades.

El alto el fuego firmado en 2024 continúa formalmente vigente, pero sobre el terreno se mantiene inestable, con denuncias cruzadas y episodios de violencia recurrentes.

LB / EM