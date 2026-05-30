Tropas de Israel ocupan gran parte del sur del Líbano

Las tropas israelíes siguen avanzando en el sur del Líbano y ya controlan gran parte de la región, mientras en paralelo tiene lugar la mesa de negociaciones en Washington.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este viernes que el ejército de ese país cruzó el estratégico río Litani, en el sur libanés, a unos 30 km de la frontera, como parte de las operaciones contra el grupo proiraní Hezbollah.

Durante una visita al norte de Israel para reunirse con soldados cerca de la frontera, Netanyahu saludó el avance del ejército en sectores clave. La Fuerza Aérea también está operando “en Beirut, en Bekaa, en todo el frente” libanés y “estamos golpeando de lleno a Hezbollah”, aseguró.

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Israel también mantuvo el viernes sus intensos bombardeos sobre el sur del Líbano , y el presidente libanés, Joseph Aoun, hizo hincapié en una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en “la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar un alto el fuego” como primer paso esencial, según informó su oficina.

Se suponía que el alto el fuego en Líbano para detener los combates entre Israel y el grupo islamista respaldado por Irán, entraría en vigor el 17 de abril, pero nunca se ha respetado. Ambas partes se acusan mutuamente de violarlo y justifican sus ataques con las supuestas infracciones del otro bando.

Israel y Líbano, oficialmente en guerra durante décadas, iniciaron conversaciones directas en abril, y se espera una cuarta ronda la próxima semana en Washington tras la reunión del viernes en el Pentágono.

Una fuente militar libanesa declaró que la delegación del país “hará hincapié en la necesidad de un alto el fuego y presentará el plan del ejército para un monopolio estatal de armas y la extensión de la autoridad estatal en todo el país”. Hezbollah se opone firmemente a las conversaciones y se ha negado a desarmarse.

Fueron las milicias de Hezbollah quienes provocaron la entrada de Líbano en la guerra de Oriente Medio con el lanzamiento de cohetes contra Israel en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán en ataques estadounidenses e israelíes, lo que desencadenó ataques israelíes y una invasión terrestre.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin al conflicto generalizado de Oriente Medio debe aplicarse también al Líbano .

Avance. Esta semana, Israel anunció que intensificará sus operaciones en el Líbano, incluso sobre el terreno, para ocupar parte del sur del país.

El viernes, la Agencia Nacional de Noticias (NNA) del Líbano, controlada por el Estado, informó de ataques aéreos israelíes en más de 20 lugares del sur, tanto antes como después de que el ejército israelí emitiera avisos de evacuación para ocho ciudades, lo que provocó una ola de desplazamientos a medida que la gente huía.

Cientos de personas han abandonado recientemente a la ciudad vieja de Tiro, normalmente turística, que se ha librado de las recientes órdenes de evacuación del ejército israelí para amplias zonas del resto de la ciudad y sus alrededores.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 3.355 personas desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, un aumento de 31 con respecto al jueves, día en que se registraron ataques generalizados en el sur y el primer ataque aéreo cerca de Beirut en semanas.

Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, informó que 15 niños murieron durante la última semana, y 55 desde el anuncio del alto el fuego.