Estados Unidos bombardea otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su ofensiva contra el narcotráfico

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron este sábado un nuevo ataque contra una embarcación señalada como vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en una operación que dejó tres muertos y elevó a 205 el número de personas fallecidas desde el inicio de la campaña militar impulsada por el presidente Donald Trump contra los cárteles latinoamericanos. El operativo fue confirmado por el Comando Sur estadounidense, que aseguró que el objetivo transitaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas y estaba involucrado en actividades ilícitas.

Según el comunicado oficial, la acción fue ejecutada bajo las órdenes del general Francis L. Donovan en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. El mando militar informó que los tres ocupantes de la embarcación, identificados como “narcoterroristas”, murieron durante el ataque y que no hubo bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses.

La operación fue difundida también a través de las redes sociales del Comando Sur. Un video publicado por el ejército muestra una pequeña lancha navegando en aguas abiertas antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en llamas.

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El cuarto bombardeo de la semana

Se trata del cuarto ataque de este tipo registrado en la última semana y de uno de más de 60 operativos similares realizados desde septiembre pasado. La mayoría terminaron sin sobrevivientes. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades estadounidenses, menos de diez personas lograron sobrevivir a estos bombardeos desde el inicio de la campaña.

Con este último golpe, la cifra total de fallecidos ascendió a 205 personas, lo que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales.

La estrategia de Trump

La ofensiva forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, una estrategia militar lanzada por Washington con el argumento de combatir las organizaciones criminales que abastecen de drogas al mercado estadounidense.

La administración Trump sostiene que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles latinoamericanos y que estas organizaciones representan una amenaza directa para la seguridad nacional. Bajo esa premisa, la Casa Blanca amplió el uso de la fuerza militar en aguas internacionales y zonas consideradas corredores del narcotráfico.

El operativo adquirió una dimensión geopolítica adicional tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Según la versión estadounidense, la campaña buscó "aumentar la presión sobre el régimen venezolano" antes de que fuerzas norteamericanas arrestaran al exmandatario en Caracas y lo trasladaran a Nueva York a comienzos de enero.

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Denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales

La escalada militar despertó crecientes críticas de organismos internacionales, especialistas y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de los ataques.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió públicamente el fin de estas operaciones y sostuvo que violan normas fundamentales del derecho internacional.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir el asesinato extrajudicial de las personas que se encuentran a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los delitos que se les imputen”, afirmó el funcionario.

En la misma línea se expresó el investigador mexicano Carlos Pérez Ricart, quien calificó los operativos como “ejecuciones extrajudiciales”.

“No hay otra manera de llamarlo. Estamos ante asesinatos sin ningún tipo de procedimiento legal”, sostuvo el académico en declaraciones recogidas por el medio alemán DW.

El trasfondo político

La persistencia de la Casa Blanca en sostener que el país se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles latinoamericanos para proteger a las comunidades estadounidenses es leída por la academia como una estrategia interna.

El politólogo venezolano Víctor M. Mijares interpretó los bombardeos como una herramienta de construcción política para el oficialismo estadounidense. “Tiene que ver mucho más con galvanizar a la base MAGA en torno a Trump de cara a los retos electorales que tiene por delante”, señaló.

Las cifras de víctimas y las denuncias por posibles violaciones al derecho internacional profundizan el debate sobre los límites del uso de la fuerza militar fuera de escenarios bélicos convencionales.

GD / EM