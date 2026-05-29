Científico de la NASA, Josh Willis: “Los indicadores muestran una aceleración en el calentamiento del Pacífico ecuatorial”

El Niño volvió a encender las alarmas de la comunidad científica internacional debido al rápido aumento de la temperatura de los océanos. El científico del Laboratorio a Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Josh Willis, alertó que “los indicadores climáticos muestran una aceleración significativa en el calentamiento del Pacífico ecuatorial” y señaló que “si bien el fenómeno comenzó más tarde que en 2015, está empezando a alcanzarlo”.

El especialista subrayó que el aumento sostenido de la temperatura superficial del océano está modificando patrones atmosféricos en distintas regiones del planeta y podría generar consecuencias climáticas severas durante los próximos meses.

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El Niño es un fenómeno natural que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical se calientan más de lo habitual. Dicho incremento térmico, altera la circulación atmosférica global y puede provocar lluvias extremas, sequías prolongadas, olas de calor e inundaciones en distintos continentes.

Científico del Laboratorio a Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Josh Willis

“Las observaciones recientes muestran que las temperaturas oceánicas ya se encuentran entre las más elevadas registradas por los sistemas modernos de monitoreo satelital”, segun un equipo de investigadores del Laboratorio JPL de la NASA.

En algunas regiones del Pacífico, las anomalías térmicas alcanzaron niveles comparables con los registrados durante episodios históricos.

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El especialista de la NASA,Josh Willis, explicó que “el océano absorbe gran parte del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, y eso se refleja directamente en el aumento del nivel del mar”.

Sentinel-6: detección de cambios milimétricos en la altura de la superficie oceánica a través de radares avanzados

La misión Sentinel-6 permite detectar cambios milimétricos en la altura de la superficie oceánica mediante avanzados radares altimétricos. De acuerdo con la NASA, los datos obtenidos por Sentinel-6 ofrecen una visión global prácticamente en tiempo real del comportamiento oceánico.

Comportamiento oceánico en tiempo real

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Dichos datos resultan fundamentales para comprender cómo se redistribuye el calor en los océanos y cómo evolucionan fenómenos climáticos de gran escala como El Niño.

Además del monitoreo climático, la información recolectada por Sentinel-6 es utilizada por meteorólogos, oceanógrafos y organismos internacionales dedicados a la prevención de desastres naturales.

PM/AF