La base lunar de la NASA empieza a tomar forma: Blue Origin de Jeff Bezos, ganó el contrato más estratégico

La carrera por establecer una base permanente en la Luna acaba de dar un paso decisivo. La NASA confirmó que la compañía Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, obtuvo el contrato más estratégico dentro del programa Artemis. El vicepresidente senior de programas lunares de la firma aeroespacial, John Couluris, afirmó que “representa un enorme paso hacia la construcción de una presencia humana sostenible más allá de la Tierra”.

La adjudicación se consolida como una de las piezas centrales de la futura infraestructura lunar y marca un nuevo capítulo en el ámbito de la competencia espacial privada , donde empresas como SpaceX, Lockheed Martin y Northrop Grumman, también buscan posicionarse como actores protagónicos de la exploración del espacio profundo.

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La asignación del acuerdo también refleja el creciente protagonismo de las compañías privadas dentro de la industria espacial norteamericana. En los últimos años, la agencia espacial estadounidense cambió su estrategia y comenzó a delegar gran parte del desarrollo tecnológico en empresas comerciales.

Base permanente de la NASA en la Luna

En relación con ello, el administrador de la NASA, Bill Nelson, sostuvo que “la participación del sector privado abre una nueva era de innovación espacial y acelera el desarrollo de tecnologías que serán esenciales para llegar a Marte”.

En ese contexto, Blue Origin busca consolidarse frente al liderazgo que actualmente mantiene SpaceX, la empresa de Elon Musk. Ambas firmas de la industria aeroespacial compiten por contratos multimillonarios vinculados al transporte lunar y a futuras misiones interplanetarias.

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Blue Origin y el desafío de construir la futura economía lunar proyectada por la NASA

El eje central del trabajo de Blue Origin estará enfocado en desarrollar sistemas que permitan transportar astronautas, equipos científicos y suministros hacia la superficie lunar de manera segura y recurrente. La compañía trabajará sobre módulos de alunizaje avanzados capaces de operar en distintas regiones de la Luna, incluyendo el polo sur lunar, una zona considerada estratégica por la posible presencia de hielo de agua.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman en la presentanción del proyecto de la NASA

El fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, expresó: “construir el camino hacia millones de personas viviendo y trabajando en el espacio”. El magnate celebró el avance del programa Artemis, ya que viene impulsando desde hace años la idea de crear base permanente en la Luna como parte de una futura economía fuera del planeta.

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La empresa también colaborará en el diseño de la estructura que estará destinada a sostener estadías prolongadas de astronautas, una capacidad clave para la futura colonización lunar.

Entre las tareas previstas aparecen plataformas de carga, sistemas de energía y tecnologías para la utilización de recursos disponibles en la superficie lunar.

PM