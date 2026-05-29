La NASA creó una sustancia para fundir roca lunar y se convertirá en la futura tecnología de extracción de recursos

El centro de Investigación Glenn de la NASA creó una sustancia revolucionaria que tendrá por objetivo fundir roca lunar a temperaturas extremas de más de 1.490 grados celsius y extraerla, cuyo material contiene hierro, titanio y oxígeno, que se empleará para la fabricación de estructuras a través de la impresión 3D. Un procedimiento que permitirá adquirir recursos esenciales para la construcción de las futuras bases habitadas.

Dicha tecnología permitirá construir caminos, plataformas de aterrizaje y módulos de protección contra la radiación utilizando únicamente recursos presentes en la superficie de la Luna.



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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio considera que este tipo de avances será determinante para convertir la exploración espacial en una actividad sostenible a largo plazo.

La NASA y el desafío de la base permanente en la Luna

El estudio de la agencia espacial estadounidense apunta especialmente al tratamiento del regolito, la capa de polvo y fragmentos rocosos que cubren el satélite natural. Los desafíos de sentar las bases para una economía espacial autosuficiente.

La ingeniera de investigación de materiales del Centro Glenn de la NASA, Jamesa Stokes, señaló: “Estamos desarrollando tecnologías que permitan utilizar los recursos disponibles en la Luna en lugar de depender completamente de materiales enviados desde la Tierra”.

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Sustancia revolucionaria creada por la NASA y el desafío la economía espacial autosuficiente

Desde el centro de la agencia espacial norteamericana explicaron que la sustancia desarrollada para procesar la roca lunar presenta un comportamiento químico particularmente agresivo, capaz de deteriorar rápidamente los contenedores y estructuras convencionales utilizados en procesos metalúrgicos.

“Es muy corrosivo y puede corroer rápidamente muchos materiales refractarios”, precisaron especialistas del Centro de investigación Gleen de la NASA al describir las dificultades que implica trabajar con compuestos diseñados para extraer recursos del regolito lunar.

Los materiales refractarios son aquellos preparados para soportar temperaturas extremas sin deformarse ni degradarse.

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“Cada kilogramo que no necesitamos lanzar desde la Tierra representa una enorme reducción de costos y una mayor capacidad para expandir la exploración espacial”, sostuvo Jamesa Stokes.

Sin embargo, en las pruebas realizadas por la NASA, muchos de ellos comenzaron a deteriorarse rápidamente ante el contacto prolongado con las sustancias empleadas para fundir y separar minerales lunares.

PM