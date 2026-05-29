Recientemente, se descubrió una nueva especie de reptil que existió hace más de 200 millones de años en las canteras de Hayden, en Ghost Ranch, Nuevo México. Este fue descubierto por un grupo de paleontólogos e investigadores pertenecientes al Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

Lo llamaron Labrujasuchus expectatus, pero lo apodaron como “La Bruja Croc”, ya que el territorio donde fue encontrado era conocido anteriormente como el Rancho de las Brujas. A pesar de que su estructura se asemeja a la de un dinosaurio, los investigadores explicaron que la criatura es considerada como un primo lejano de los cocodrilos y los caimanes.

Furor por "Gus": el Tiranosaurio Rex gigante que se subasta en Nueva York y podría quebrar todos los récords mundiales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo era la “Bruja Croc”, según los investigadores

La "Bruja Croc" fue descubierta por un grupo de paleontólogos e investigadores pertenecientes al Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

Según el informe realizado por los paleontólogos, la “Bruja Croc” tenía una estructura similar a la de un grupo de dinosaurios bípedos denominados ornitomimosaurios. Esto es una muestra más de la teoría de que los reptiles del período Triásico Tardío contaban con casi la misma fisonomía.

En el estudio, también se reveló que los Labrujasuchus expectatus tenían un pico sin dientes y sus extremidades delanteras eran pequeñas. Debido a todas estas características, se descubrió que esta especie es la quinta del grupo de los shuvosaurus, un tipo de reptil identificado en la misma región. Se trata de un vínculo evolutivo, algo que los investigadores esperaban ansiosamente.

Descubrieron en Texas al feroz "Tyrannosaurus rex de los mares" que dominó durante la prehistoria

El descubrimiento de la “Bruja Croc” se convirtió en una motivación para estos paleontólogos para continuar con su investigación en Ghost Ranch, zona en la que ya se descubrieron varias especies de dinosaurios y reptiles del Triásico Tardío. Los fósiles encontrados allí se destacan por su calidad de preservación.

js / ds