El hallazgo de un dinosaurio gigante en Tailandia reveló una nueva y desconocida especie

Un grupo de paleontólogos descubrió en Tailandia los restos de una nueva especie de dinosaurio gigante que habitó el sudeste asiático durante el período Jurásico Tardío. El espécimen, identificado como un titanosaurio, poseía un cuello extremadamente largo y una cola robusta, características típicas de los herbívoros de gran escala. Los fósiles fueron hallados en la Formación Phu Kradung, un sitio arqueológico reconocido por su riqueza en sedimentos del Mesozoico.

El equipo de investigación recuperó vértebras, costillas y huesos de las extremidades que permitieron reconstruir la fisonomía del animal. Los análisis preliminares determinaron que este dinosaurio medía aproximadamente 15 metros de largo. La estructura ósea indicó una adaptación específica a los ecosistemas boscosos y húmedos que predominaban en la región hace millones de años, diferenciándose de los ejemplares encontrados en América del Sur.

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La importancia del descubrimiento para la ciencia en Tailandia

El hallazgo confirmó que el sudeste asiático fue un corredor biológico crucial para la diversificación de los saurópodos. Hasta este descubrimiento, la presencia de titanosaurios de tales dimensiones en esta zona geográfica no estaba documentada de forma tan completa. Los investigadores señalaron que el descubrimiento llena un vacío importante en el registro fósil de los dinosaurios de cuello largo en Asia, aportando datos sobre la migración de las especies entre continentes.

Los análisis preliminares determinaron que el titanosaurio medía aproximadamente 15 metros de largo

El proceso de excavación demandó varios meses de trabajo debido a la fragilidad de los sedimentos de la provincia de Kalasin. Los expertos utilizaron escaneos 3D y técnicas de modelado digital para comparar los huesos con otras especies conocidas de la familia Titanosauria. Los resultados arrojaron diferencias morfológicas en las vértebras dorsales que validaron la clasificación del ejemplar como una especie única y nunca antes registrada por la bibliografía científica.

Cómo era el hábitat del nuevo titanosaurio en el sudeste asiático

El entorno donde vivió este gigante estaba compuesto por redes fluviales y una vegetación exuberante que proveía las toneladas de alimento diario necesarias para su subsistencia. El estudio de los sedimentos alrededor de los fósiles reveló que el animal murió cerca de un antiguo cauce de agua, lo que facilitó la rápida mineralización de sus huesos. Este factor ambiental permitió que la preservación del esqueleto fuera excepcional en comparación con otros hallazgos de la zona.

La dentadura del espécimen mostró un desgaste compatible con el consumo de plantas fibrosas y copas de árboles altos. "La forma de sus dientes sugiere una dieta especializada en la vegetación local del Jurásico tailandés", explicaron los especialistas en el informe técnico. Esta especialización biológica sugiere que la especie evolucionó de forma aislada durante miles de años antes de que los cambios climáticos alteraran su ecosistema.

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Quiénes se encargaron de los estudios y cómo se llevaron a cabo

El equipo internacional estuvo integrado por científicos de la Universidad de Mahasarakham y expertos de instituciones europeas. La colaboración permitió datar los restos con precisión utilizando técnicas de radiocarbono en minerales circundantes. El descubrimiento posicionó a la región de Phu Kradung como uno de los epicentros de la paleontología asiática contemporánea, atrayendo el interés de museos internacionales.

El factor ambiental permitió que la preservación del esqueleto fuera excepcional en comparación con otros hallazgos de la zona.

Los huesos fueron trasladados a un laboratorio especializado para su limpieza y estabilización química. El objetivo final de la investigación es la exposición de una réplica a escala real del esqueleto en un museo local para fomentar el turismo científico. Los expertos destacaron que todavía existen secciones del yacimiento sin explorar, por lo que no descartaron la aparición de más individuos de la misma especie.

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