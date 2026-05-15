Un nuevo análisis de ADN reveló el verdadero origen genético de Cristóbal Colón

El análisis de ADN realizado sobre los restos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla confirmó que el navegante no fue genovés, sino un judío sefardí del Mediterráneo occidental. La investigación, que se extendió por más de dos décadas, contrastó el material genético de los huesos con el de su hijo Hernando Colón y su hermano Diego. Los resultados científicos descartaron las teorías que situaban su nacimiento en Italia, Portugal o Galicia.

El equipo liderado por el catedrático de medicina legal de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, analizó micromuestras del esqueleto y encontró rasgos característicos de la ascendencia judía. El informe técnico detalló que tanto en el cromosoma Y como en el ADN mitocondrial de Hernando hay rasgos compatibles con origen judío.

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Los científicos determinaron que el navegante nació en una región del Mediterráneo occidental bajo dominio de la Corona de Aragón o en las Islas Baleares. Aunque 25 naciones reclamaron su origen, el ADN mitocondrial, heredado por vía materna, señaló una ascendencia ligada a las comunidades que fueron expulsadas de la Península Ibérica en 1492. Esta revelación explicó por qué el marino escribió siempre en castellano y nunca utilizó el italiano en su correspondencia privada o bitácoras de viaje.

El análisis de ADN realizado sobre los restos de Cristóbal Colón confirmó que el navegante no fue genovés.

La confirmación de la autenticidad de los restos en Sevilla terminó con la disputa histórica frente a la tumba ubicada en el Faro a Colón en Santo Domingo. El estudio arrojó que los fragmentos óseos en España pertenecen efectivamente al descubridor, aunque Lorente aclaró que la osamenta en la República Dominicana podría ser parcial. El ADN extraído mostró una coincidencia absoluta con el linaje de sus familiares directos, cerrando un debate de 500 años sobre el paradero de sus despojos.

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El contexto de la Inquisición en España obligó a miles de judíos a convertirse al catolicismo o a ocultar su fe para evitar la persecución y el destierro. La investigación sugirió que Colón mantuvo en secreto su ascendencia para asegurar el financiamiento de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. "El ADN indica que su procedencia es mediterránea, de la zona que va desde las costas españolas hasta el sur de Francia", precisó el documento final del estudio.

La densidad ósea y el estado de conservación de los restos permitieron aplicar técnicas de secuenciación masiva que no existían hace 20 años. Durante el proceso, los peritos descartaron otras siete teorías que vinculaban al marino con linajes nobles de Croacia, Grecia o incluso linajes reales de Polonia.

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El equipo de la Universidad de Granada trabajó de forma coordinada con laboratorios en Estados Unidos, México e Italia para validar los hallazgos. Cada muestra pasó por un proceso de verificación cruzada para evitar la contaminación con ADN moderno de los investigadores o manipuladores previos de la tumba. "Los datos son objetivos y no dejan margen para interpretaciones subjetivas sobre su procedencia", sostuvo el equipo forense en su informe de cierre.

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