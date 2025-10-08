¿Descubrió América y era español? Diez mitos desterrados de Cristóbal Colón

En el imaginario colectivo, Cristóbal Colón es el intrépido navegante que "descubrió" un nuevo mundo, un héroe español que desafió las creencias de su época y abrió las puertas a la era de las exploraciones. Pero detrás de esta narrativa romántica yace un cúmulo de mitos que han distorsionado su figura durante siglos. Desde su supuesta nacionalidad hasta el impacto de sus viajes, muchas de las historias que nos contaron en la escuela son exageraciones o invenciones puras.

Colón, nacido en 1451 (o quizás en 1450, según algunas fuentes), no fue el pionero infalible que pintan los libros de texto. Sus cuatro viajes entre 1492 y 1504 alteraron el curso de la historia, pero a un costo humano devastador para los pueblos indígenas. En esta nota, exploraremos estos mitos uno a uno, respaldados por evidencia documental y análisis expertos, para revelar al hombre detrás del mito: un ambicioso cartógrafo genovés que navegó impulsado por la codicia, el fervor religioso y un cálculo erróneo de distancias.

Dos argentinos, entre los nombres que suenan como candidatos al Nobel de Literatura

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mito 1: Colón descubrió América

La frase "Colón descubrió América en 1492" es un clásico de las aulas, pero ignora que el continente ya estaba habitado por millones de indígenas durante al menos 10.000 años. Además, no fue el primer europeo en pisar sus costas. El vikingo Leif Erikson llegó a Terranova (actual Canadá) alrededor del año 1000 d.C., estableciendo un asentamiento en L'Anse aux Meadows, confirmado por excavaciones arqueológicas con datación por carbono.

Colón llegó a las Bahamas el 12 de octubre de 1492, creyendo que había llegado a las Indias Orientales, y nunca puso un pie en el actual territorio de Estados Unidos. Su "descubrimiento" fue, en realidad, un encuentro accidental que inauguró la colonización europea, pero no un hallazgo de tierras vírgenes.

Mito 2: Colón era español de nacimiento

Aunque navegó bajo la bandera de los Reyes Católicos, Colón no era español. Nacido en Génova (actual Italia), en una familia de tejedores y comerciantes, su origen genovés está documentado en cartas y registros notariales de la época. Italia no existía como nación unificada hasta 1861, por lo que era un ciudadano de la República de Génova, con influencias portuguesas tras años en Lisboa.

Retrato de la llegada de Colón al continente americano

Este mito persiste especialmente en narrativas hispanocéntricas, que lo adoptan como héroe nacional, pero la evidencia lingüística y genealógica lo sitúa firmemente en el norte de Italia. Recientes estudios genéticos (2024) sugieren posibles raíces judías sefardíes en España, pero no alteran su nacimiento italiano.

Mito 3: Colón demostró que la Tierra era redonda

Esta es una de las leyendas más duraderas, popularizada por el escritor Washington Irving en su biografía de 1828. En realidad, la esfericidad de la Tierra era un conocimiento aceptado desde la Antigua Grecia: Aristóteles la probó en el siglo IV a.C. observando la sombra lunar, y Eratóstenes calculó su circunferencia con precisión en el siglo III a.C.

Los eruditos europeos del siglo XV, incluidos los consejeros de los Reyes Católicos, no dudaban de la forma del planeta; el debate era sobre su tamaño. Colón subestimó la distancia a Asia en unas 8.000 millas, lo que lo llevó a "descubrir" América por error.

Los cinco nobeles argentinos: quiénes fueron los premiados y cuál fue su impacto global

Mito 4: Los barcos de Colón se llamaban oficialmente Niña, Pinta y Santa María

Los nombres que todos recordamos son, en su mayoría, apodos informales dados por la tripulación. La Niña era originalmente la !Santa Clara”, nombrada por su dueña; la Pinta podría haber sido “La Pintada” (por sus velas pintadas) o simplemente un sobrenombre; y la Santa María era posiblemente “La Gallega”, en honor a su origen gallego.

Estos detalles se conocen gracias a los diarios de Colón y registros portuarios españoles. El mito de los nombres "oficiales" romantiza la expedición, pero oculta la modestia de los navíos: carabelas pequeñas y frágiles, no las imponentes galeras de la leyenda.

Mito 5: Colón fue el primer europeo en cruzar el Atlántico

Reforzando el mito del "descubrimiento", se ignora a los nórdicos. Erik el Rojo fundó Groenlandia en el siglo X, y su hijo Leif Erikson exploró Vinland (posiblemente Nueva Escocia o Terranova) en el 1000 d.C., como narran las sagas islandesas y confirman hallazgos arqueológicos de herramientas y estructuras vikingas. Colón, cinco siglos después, no fue pionero, sino el que estableció un contacto permanente —y destructivo— con Europa.

Pintura de los colonos europeos en América

Mito 6: Colón sabía que había encontrado un Nuevo Mundo

Hasta su muerte en 1506, Colón insistió en que había alcanzado Asia. Llamó "indios" a los taínos por error, y en su cuarto viaje (1502-1504) describió la costa de Venezuela como parte de China. Sus cartas y diarios, preservados en archivos españoles, revelan una obsesión por encontrar el Catay (China) y Cipango (Japón). Solo después de su muerte, con los mapas de Américo Vespucio, se reconoció la existencia de un continente nuevo.

Mito 7: Los indígenas recibieron a Colón con los brazos abiertos

La imagen idílica de nativos hospitalarios es falsa. Aunque los taínos de Guanahaní (Bahamas) inicialmente ofrecieron regalos por curiosidad, Colón los vio como oportunidades de esclavitud: en su primer viaje, capturó a siete para llevarlos a España como "especímenes". En La Española (Haití/República Dominicana), impuso tributos brutales de oro, castigando con amputaciones a quienes no cumplían. La población taína cayó de 300.000 en 1492 a apenas 500 en 1548, por enfermedades, esclavitud y suicidios masivos.

“Los visitantes”: el arte de Mariano Ullúa que transforma un shopping en una galería de metáforas urbanas

Mito 8: Colón introdujo la sífilis en Europa

Se culpa a Colón de traer esta enfermedad de América, pero evidencias médicas y arqueológicas la sitúan en Europa milenios antes. Textos griegos antiguos describen síntomas similares, y un brote en Hull (Inglaterra) en el siglo XIII precede a 1492. El aumento post-Colón se debió a mejores registros y movilidad, no a un "regalo" americano. Estudios genéticos de la bacteria “Treponema pallidum” sugieren un origen eurasiático.

Mito 9: Colón murió en la pobreza y olvidado

Lejos de ser un mártir ignorado, Colón vivió cómodamente en Valladolid hasta 1506, sufriendo artritis pero con una pensión real. Sus herederos demandaron a la Corona por derechos perpetuos sobre las Indias, ganando litigios que duraron hasta 1790 y amasando fortunas. Su fama era internacional: reyes y eruditos lo celebraban como explorador, aunque criticaban su gobernación.

Cristobal Colón

Mito 10: Colón solo realizó un viaje y regresó triunfante

Colón hizo cuatro expediciones: la primera en 1492 (Bahamas, Cuba, Española); la segunda en 1493 (colonización de Española); la tercera en 1498 (Surinam, Venezuela); y la cuarta en 1502 (Honduras, Panamá). La tercera terminó en desastre: arrestado por tiranía, regresó a España encadenado en 1500. Su último viaje lo dejó varado en Jamaica, salvado por un eclipse lunar que usó para intimidar a los locales.

BGD/DCQ