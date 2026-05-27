Furor por "Gus": el Tiranosaurio Rex gigante que se subasta en Nueva York y podría quebrar todos los récords mundiales

La casa de subastas Sotheby's de Nueva York confirmó la salida a puja de "Gus", uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes, imponentes y completos jamás descubiertos. A partir de una tasación oficial de partida que se ubica en un rango de entre 20 y 30 millones de dólares, el espécimen se convierte de forma automática en el dinosaurio con el precio base más alto jamás asignado en la historia de las subastas de Historia Natural.

A esta altura, el ejemplar, cuya antigüedad se estima en 67 millones de años, vivió durante el período Cretácico Tardío en lo que hoy es el oeste de América del Norte. Durante aquella era, la región estaba dominada por climas cálidos y ricas llanuras aluviales costeras que permitieron la proliferación de grandes herbívoros como el Triceratops, el escenario ecológico ideal para que "Gus" se erigiera como uno de los depredadores más formidables del planeta.

Dicho descubrimiento es el resultado de un minucioso y complejo trabajo de campo liderado por Thomas Heitkamp, presidente de la firma especializada Theropoda Expeditions. La recuperación del esqueleto demandó tres exigentes temporadas de excavación consecutivas (durante los años 2021, 2022 y 2023) en un yacimiento geológico de alta complejidad que también albergaba abundante flora y fauna fósil de la época.

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"Gus es el resultado de años de excavaciones y preparaciones rigurosas en algunas de las condiciones de campo más difíciles que se puedan imaginar, así como de años de estudio, documentación e investigación minuciosos", destacó Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby's y directora mundial del departamento de Ciencia e Historia Natural.

El esqueleto será exhibido al público de forma gratuita en las galerías que la firma posee en el emblemático Edificio Breuer

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La imponente estructura será exhibida al público de forma gratuita en las galerías que la firma posee en el emblemático Edificio Breuer, ubicado en el Upper East Side de Manhattan, antes de la histórica puja programada para el 14 de julio.

Aquel millonario mercado de huesos de dinosaurio comenzó a moldearse en 1997 con la mítica venta de "Sue", otro T-Rex que fue subastado en aquel entonces por la cifra récord de 8,4 millones de dólares. Desde entonces, los precios no han parado de escalar exponencialmente:

"Stan" (T-Rex): Vendido en octubre de 2020 por la impactante suma de 31,8 millones de dólares.

"Apex" (Estegosaurio): Ostenta el récord absoluto actual tras ser comercializado a finales de 2024 por 44,6 millones de dólares, tras haber salido a la venta con una estimación inicial de apenas 4 a 6 millones.

Su precio base oscila entre los 20 y 30 millones de dólares

Tomando en cuenta los antecedentes inmediatos de este mercado, los especialistas del sector no descartan que la puja final por "Gus" supere con creces su tasación inicial y rompa el techo histórico de los 45 millones de dólares.

MV cp