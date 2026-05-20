Más de 1.100 millones de dólares de recaudación en Christie’s marcan una suba optimista para el mercado del arte

La casa de subastas Christie's protagonizó una de las noches más esperanzadoras del mercado del arte reciente al alcanzar ventas por 1.121 millones de dólares en Nueva York, una cifra que marca un fuerte contraste con la temporada de mayo del año pasado, cuando las tres grandes firmas del sector, Christie's, Sotheby's y Phillips, habían reunido en conjunto ese mismo monto.

El resultado se apoyó en la fuerte demanda de obras pertenecientes a reconocidos coleccionistas como S.I. Newhouse y Agnes Gund. La jornada dejó además nuevos récords de subasta para artistas como Jackson Pollock, Constantin Brancusi, Mark Rothko y Joan Miró.

La venta titulada “Obras maestras: la colección privada de S.I. Newhouse”, sumada a la subasta nocturna dedicada al arte del siglo XX, alcanzó una tasa de colocación excepcional: se vendió el 97% de los lotes y el 99% del valor total ofrecido. A eso se sumó una importante recaudación para Christie’s en concepto de comisiones, que ascendieron a 170,8 millones de dólares.

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Obra “Número 7A” (1948), de Jackson Pollock 20052026

Uno de los momentos centrales de la noche llegó con la venta de “Número 7A” (1948), de Jackson Pollock. La obra superó ampliamente los antecedentes del artista en subastas y alcanzó los 181,185 millones de dólares luego de varios minutos de intensa puja.

“La Danaïde”, una escultura realizada hacia 1913 por Constantin Brancusi

También se destacó “La Danaïde”, una escultura realizada hacia 1913 por Constantin Brancusi, que despertó una fuerte competencia entre compradores antes de venderse por 93 millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo para el escultor.

La subasta nocturna de arte del siglo XX continuó el impulso de la velada al sumar otros 490,3 millones de dólares. En ese segmento, una obra de Mark Rothko se aproximó a los 100 millones y fijó otro récord, mientras piezas de Roy Lichtenstein, Claude Monet y Edgar Degas superaron con amplitud las estimaciones previas.

La expectativa en torno a las ventas ya se había hecho visible durante la exhibición previa organizada por Christie’s, que reunió cerca de 20.000 visitantes y se convirtió en la muestra de preventa más concurrida de los últimos años en la sede neoyorquina de la firma.

Parte de la historia del arte contemporáneo se despliega en W-galería gracias a la Colección Helft



Desde la propia casa de subastas señalaron que los resultados reflejan el dinamismo del mercado de obras de alta gama y el interés sostenido por piezas de relevancia histórica, en un contexto en el que las obras excepcionales continúan atrayendo altos niveles de inversión.

La agenda de ventas en Nueva York continuará durante la semana con nuevas subastas centradas en obras sobre papel y arte impresionista y moderno.

RB / EM

