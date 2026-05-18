Obras de artistas emergentes, piezas decorativas y hasta perfumes: una galería accesible en pleno San Telmo

En el corazón de San Telmo, sobre la calle Defensa -la de la clásica feria-, hay una fachada azul que no pasa desapercibida, se trata de Quorum una propuesta de galería/tienda que se propone desde hace más de 10 años tender puentes en dos direcciones: por un lado, es un lugar donde artistas emergentes y sin representación puedan llevar sus piezas y, por otro, para que cualquier transeúnte se anime a pasar sin la distancia simbólica que muchas veces generan los espacios de arte tradicionales.

El espacio invita a buscar, dejarse conmover por fotografías, grabados, pinturas, cerámicas, serigrafías, esculturas y piezas de diseño que se distribuyen en paredes y muebles. Y aunque hoy es una propuesta consolidada que también tiene sede en Francia, nació un poco de la casualidad y de cosas que salieron mal.

El origen: salvaje y emocional

“El comienzo fue algo salvaje, inconsciente y con alguna intuición emocional”, reconoció Santiago Carrera, uno de los fundadores de Quorum. La hermana de Santiago y su pareja, María Carrera y Olivier Tenedor, vivían en San Telmo y Santiago tenía un vínculo construido con artistas. En esa etapa previa, participaban de la feria de la calle Defensa con obras de arte y algunos artistas les pedían poder sumar algunos de sus trabajos ahí.

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En ese entonces Santiago conoció a unos italianos que le contaron que un tío de ellos era dueño del local donde actualmente está Quorum. “Yo quería sumarme a un proyecto de galería con ellos, pero no tenía la trayectoria y no los podía convencer”, repasó. Finalmente, los italianos accedieron a coordinar conjuntamente la creación de una galería allí, pero regresaron a su país y, una disputa interna mediante, todo quedó en la nada.

“Después de eso pasaba todos los días por ahí y veía el local con la persiana baja, hasta que un día hablé con María y Olivier y les dije ‘abramos una tienda de arte’ y me propuse alquilar el lugar”, contó. Lo siguiente que ocurrió fue la puesta en marcha de una propuesta que no tenía demasiado antecedente en Buenos Aires. “Algo parecido anterior al 2010 podría ser lo que hizo Belleza y felicidad, pero tienda de arte como tal, había muy poco”, sumó Melisa Boratyn, que fue la última socia que se incorporó.

“Nuestra propuesta desde el principio fue esta: tienda de arte, y mantuvimos la misma filosofía, presentamos obra de formatos pequeños y muchas de ellas con precios en general más amigables”, explicó Santiago.

Lo que comenzó siendo un grupo de tres personas y un puñado de artistas ahora es un equipo de tres personas en San Telmo: Santiago Carrera, Melisa Boratyn y Lucía Carrera y dos en la sede francesa: Olivier Tenedor y María Carrera y noventa creadores de los más variados estilos y trayectorias.

“Al principio teníamos obras de artistas que conocíamos y con otros, al principio, costó, era decirles que nos llevábamos algo de lo que hacían para exponer en esta forma que no era la clásica de galería y no entendían el concepto y San Telmo en 2015 no era lo que es ahora, después creció mucho, pero siempre tengo la sensación de que San Telmo va y viene”, recordó Santiago. “Lo que siempre estuvieron eran los artistas en el barrio, porque talleres de artistas hubo siempre en la zona, pero no estaban los espacios de difusión y comercialización”, aclaró Melisa.

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Los integrantes de Quorum están buscando continuamente nuevos artistas para sumar a su espacio y seguir expandiendo el ecosistema. “Cuando sumamos obras de Marce y Orne ( por Marcelo Canevari y Ornella Pocetti) casi no tenían muestras donde exponer y Gordo Pelota (Martín Kazanietz) estaba buscando dedicarse a pinturas y salir del Street art, nunca había hecho una muestra de lienzos”, recordó Santiago.

Una ventana de arte argentino al mundo

Las decisiones de incorporación de obras se toman en conjunto y se resuelvem por votación. Y aunque el mundo del arte puede ser un territorio hostil, la convivencia armónica entre artistas tan distintos entre sí es uno de los logros del que el equipo se siente más orgulloso.

Santiago Carrera, Melisa Boratyn y Lucía Carrera en la celebración de los 10 años

La ubicación en San Telmo no es un dato menor. El barrio le aporta una identidad particular y un flujo constante de turistas que hacen de Quorum su primer contacto con el arte argentino. “Hay mucha gente que quiere llevarse algo que no sea de Mafalda o un imán y quiere algo de acá, algo auténtico, incluso me dicen ‘quiero llevarme algo que me va a recordar siempre a este viaje y que no sea un suvenir’”, explicó Lucía. “Hay obras en todo el mundo que salieron de Quorum”, destacó Santiago. “Recién entregamos una obra a una chica en Texas que se casó en México y en el restaurante en el que se casó había una obra de Alan Berry de una mexicana que compró la obra cuando vino un día a Buenos Aires. Ella vio la foto de su casamiento y dijo, ‘yo quiero esa obra que está ahí atrás’, no le preguntó a la chica del restaurante, investigó y llegó a Quorum y compró la obra; esas cosas son mágicas y hermosas por la circulación constante que tienen las obras”, destacó Melisa.

A lo largo de una década, el espacio atravesó cambios políticos, económicos, sociales y una pandemia. Cada etapa trajo sus propios desafíos: mutaciones en el equipo, la necesidad de reinventarse, la construcción de confianza y de métodos de trabajo éticos y ordenados. “Nosotros siempre tenemos la puerta abierta, hay música, los precios están en las obras, se puede entrar, tocar, estar con un perro. Esa siempre es la invitación”, concluyó Santiago.

