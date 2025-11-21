Calles adoquinadas, negocios vintage, ferias artesanales, galerías antiguas y una extensa gastronomía es por lo que se caracteriza algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Ahora, la calle Defensa en el barrio de San Telmo fue destacada por el sitio especializado en turismo y gastronomía Time Out.

La revista posicionó este lugar como una de las calles “más cool” del mundo y obtuvo el puesto n°24 en un total de 31. Esta calle de la ciudad de Buenos Aires combina historia, arquitectura colonial, arte, gastronomía y vida cultural.

De acuerdo a la revista, la calle Defensa es una de la más cool del mundo debido a que “tiene historia sin ser museo, caos sin ser caótica, belleza sin ser pretenciosa y una mezcla de personajes, ritmos y colores que simplemente no se ve en otros barrios”.

Cuáles son los atractivos de la calle Defensa en el barrio de San Telmo

La pintoresca calle Defensa corre desde Plaza de Mayo hasta Parque Lezama. Adoquinada y con estilo vintage, esta zona se caracteriza por su extensa feria artesanal que reúne a miles de turistas todos los sábados y domingos. Allí, pueden adquirir todo tipo de objetos antiguos y artesanales.

La Plaza Dorrego es otro de los puntos principales, dado que es un espacio donde músicos, bailarines de tango y artesanos dan vida al ambiente porteño durante los fines de semana.

Otra de sus paradas obligatorias es el Pasaje Defensa o Casa de los Ezeiza, un antiguo caserón del siglo XIX restaurado y convertido en una galería de diseño llena de locales de arte y objetos únicos.

A pocos metros se encuentra el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), donde se pueden ver muestras de arte contemporáneo nacional e internacional. Por otro lado, las personas podrán disfrutar del Zanjón de Granados, que ofrece un viaje al pasado a través de túneles y restos arqueológicos de la Buenos Aires colonial, un complemento ideal para quienes buscan profundizar en la historia de la ciudad.

El Mercado de San Telmo es otro de los atractivos por descubrir, con sus puestos de comida, objetos antiguos y rincones emblemáticos. La Galería Solar de French (Defensa 1066) es perfecta para una sesión de fotos con sus paraguas de colores en el techo.

La gastronomía y la actividad comercial no se quedan atrás: la calle invita a descubrir la esencia del barrio a través de sus bares notables, tiendas de antigüedades, arquitectura colonial y expresiones artísticas que conviven en cada rincón.

Con su mezcla de tradición, arte y vida cotidiana, la calle Defensa es un paseo ideal para conocer el espíritu auténtico de San Telmo, ya sea para tomar un café, buscar objetos únicos o simplemente caminar y dejarse llevar por su energía porteña.

