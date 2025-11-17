Viajar antes del verano: seis escapadas para reconectar y disfrutar en los fines XL

El cierre del año invita a hacer una pausa, reconectar y regalarse unos días de descanso antes del verano. Los fines XL del 21 al 24 de noviembre y del 6 al 8 de diciembre aparecen como el momento ideal para una escapada diferente: ya sea mar, montaña, selva o ciudad, cada destino ofrece vivencias que renuevan cuerpo y alma. Desde los paisajes patagónicos hasta la energía cosmopolita de Miami, seis propuestas se presentan como la oportunidad perfecta para viajar, relajarse y vivir el espíritu de fin de año con estilo.

Montano Boutique Suites – El Calafate, Patagonia



En el corazón de la Patagonia, Montano Boutique Suites invita a vivir una escapada sensorial durante los fines de semana largos de noviembre y diciembre. Entre montañas y paisajes únicos, el hotel combina diseño, calidez y confort en suites amplias con vistas panorámicas, ropa de cama premium, amenities orgánicos y desayuno gourmet artesanal. Cada detalle —desde su fragancia exclusiva hasta la Mate Experience y la copa de vino patagónico al atardecer— despierta los sentidos y conecta con la esencia del sur.

Miami — New Point Miami

Vistas al mar, ritmo urbano y días de sol eterno. Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, New Point Miami combina la libertad de un departamento con las comodidades de un hotel. Sus amplios estudios, dúplex y penthouses —con capacidad para hasta seis personas— ofrecen diseño contemporáneo, espacios luminosos y panorámicas privilegiadas del océanoo la bahía. Con acceso directo a la playa, piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, valet parking y servicio de playa, es una opción ideal para familias, grupos o parejas que buscan una estadía versátil en uno de los destinos más vibrantes del mundo.

Ushuaia — Wyndham Garden Hotel del Glaciar

En el corazón de la Reserva Natural El Martial, con vistas únicas al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es un refugio de montaña donde la naturaleza se vive de cerca. La primavera en Ushuaia despliega bosques en flor, lagos cristalinos y postales que invitan a la aventura: caminatas, navegaciones, trekking, excursiones 4x4 y experiencias gastronómicas con alma patagónica. Ideal para parejas, familias o amigos que buscan vivir el fin de semanalargo rodeados de naturaleza, confort y calidez.

[email protected]

Web: www.wyndhamhotels.com

Tel: 0800 266 0588 / +54 9 2901 52-8221

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Iguazú — Iguazú Grand

A solo minutos del Parque Nacional Iguazú, el Iguazú Grand combina lujo, naturaleza y relax en un entorno selvático incomparable. Sus 134 habitaciones con vistas a los jardines o piscinas, su gastronomía gourmet con sabores regionales y su spa inspirado en ingredientes naturales de la zona —miel, yerba mate y cítricos— convierten cada estadía en una experiencia sensorial completa. Piscinas, saunas, terma romana y actividades para todas las edades lo vuelven ideal para disfrutar el fin de semana largo con el confort y la excelencia que distinguen a este resort cinco estrellas.

Iguazú — Panoramic Grand

Ubicado sobre una barranca natural que regala vistas al río Iguazú y Paraná, el Panoramic Grand invita a vivir la selva desde una perspectiva distinta. El restaurante La Cocina de las Pioneras celebra recetas ancestrales con productos regionales, mientras el Spa YSYRY ofrece masajes y tratamientos con vistas panorámicas. Ideal para parejas o familias que buscan descansar, reconectar y vivir la magia del norte argentino en un entorno de naturaleza y confort.

Buenos Aires — Howard Johnson Chascomús

A solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la laguna de Chascomús, el Howard Johnson Chascomús propone un entorno de calma, naturaleza y aire libre. Con amplios espacios, gastronomía variada, piscina, spa y jardines, es ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Un clásico de las escapadas bonaerenses para quienes buscan relax sin alejarse demasiado.

En Buenos Aires — Ker Hoteles

Con cuatro locaciones estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires —San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece una experiencia porteña moderna, cálida y personalizada. Cada uno de sus hoteles combina diseño contemporáneo, confort y gastronomía de autor, con health clubs, spa y espacios pensados para quienes viajan por placer o negocios. Ker San Telmo – En el corazón histórico, con el restaurante HALO. Ker Recoleta – Entre Recoleta y el centro, con health club y restaurante Citrinoz Ker Belgrano – En un entorno residencial ideal para el descanso.Ker Urquiza – En la zona norte, con habitaciones y apartamentos para estadías prolongadas.

En Buenos Aires - Savoy Hotel

Ícono del centro porteño, Savoy Hotel combina la grandeza histórica con la energía contemporánea de Buenos Aires. Inaugurado en 1910, este hotel de estilo neobarroco fue meticulosamente restaurado para ofrecer una experiencia donde la elegancia atemporal y la sofisticación moderna conviven en perfecta armonía. Ideal para escapadas urbanas en los fines de semana largos de noviembre y diciembre, Savoy invita a redescubrir el encanto de la ciudad con servicio cálido, atención personalizada y una ubicación privilegiada sobre la Avenida Callao.

Para mas información: