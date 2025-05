Una fotografía tomada por la argentina Alejandra Heis fue seleccionada entre las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea de 2025 por el reconocido blog internacional de viajes y fotografía Capture the Atlas. El certamen reúne una destacada colección de imágenes del cielo nocturno, realizadas en distintos lugares del mundo e incluso desde el espacio.

La foto fue tomada en las Salinas Grandes de Jujuy, el cuarto salar más grande de Sudamérica y un lugar único para observar el cielo nocturno.“¡Todavía no lo puedo creer! Estoy inmensamente feliz de que una de mis imágenes haya sido seleccionada por Capture the Atlas dentro de las mejores 25 fotografías de vía láctea del año 2025. Me siento chiquita en este mundo con increíbles fotógrafos, pero acá estoy compartiendo con algunos de ellos” escribió la fotógrafa marplatense en su cuenta de Instagram.

La fotógrafa amateur contó que la foto, titulada “Universo de Sal“ fue tomada en un viaje que hizo con su marido por el norte argentino. “Fuimos a Salinas Grandes, y justo esa fue una noche muy particular, no hacía frío, se calmó el viento y se dio una serie de cosas que dejaron lo que se ve en la foto“, contó en diálogo con La Capital.

La selección de Capture the Atlas destaca no solo por la calidad técnica de las imágenes, sino también por su poder para reflejar la belleza del universo. Con este reconocimiento, la obra de Alejandra Heis se incorpora al trabajo de renombrados fotógrafos internacionales, reafirmando a los paisajes argentinos como escenarios excepcionales para la astrofotografía.

En sus redes, Heis agradeció a uno de los fundadores del certamen y explicó las motivaciones que la llevan a dedicarse a esta apasionante tarea. “Gracias Dan Safra por tener en cuenta mi trabajo, no te das una idea de lo importante que es para mí. Hago esto por la simple fascinación hacia lo que no podemos tocar y apenas percibir. Por compartir y pasar un buen momento. Orgullosa de este hermoso país, quiero mostrar su diversidad de paisajes y cielos alucinantes", expresó.

Quién es Alejandra Heis, la fotógrafa amateur que registra imágenes del cielo

Alejandra Heis comenzó a sacar fotos hace 8 años como un hobby y estando de vacaciones comenzó a interesarse por capturar paisajes. “No soy física ni astrónoma. Tengo curiosidad, siempre me gustó la ciencia y el arte pero nunca había hecho nada“, dijo a La Capital.

Heis se formó de manera autodidacta y comenzó a trabajar con una cámara semi profesional. “Mandé una foto a un concurso de Canon Argentina porque dije ‘que linda esta foto’ ,y me gané una cámara mejor. Ahí dije ‘che por ahí esto significa algo‘”, agregó.

En sus redes se pueden apreciar fotografías de paisajes, ambientes naturales, pero las que más llaman la atención son sus fotos nocturnas. “Me interioricé en la fotografía nocturna por mi cuenta, no gano nada con esto, lo hago por pasión y empezó a ser algo muy importante en mi vida“, indicó Alejandra.

“Conocer un lugar de noche tiene otra mística, y a través de la cámara se ven cosas que nuestros ojos no pueden ver, eso es lo fascinante”, afirmó.

MC/ff