Aparece un dibujo inédito de Van Gogh y será subastado en París tras décadas oculto

Un dibujo doble atribuido a Vincent van Gogh será uno de los lotes destacados en una próxima subasta de Christie's en París. La pieza, realizada en junio de 1890 —apenas semanas antes de la muerte del artista en Auvers-sur-Oise—, permaneció prácticamente fuera del ámbito público desde 1959 y cuenta con la reciente validación del Museo Van Gogh.

La obra está estimada entre 100.000 y 150.000 euros y se presenta como un documento singular dentro del corpus del pintor, tanto por su estado de conservación como por la información que aporta sobre su proceso creativo en los últimos meses de vida.

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El papel contiene dos composiciones: en el anverso, una escena de mujeres recolectando guisantes; en el reverso, un paisaje de árboles y colinas. Ambos lados incluyen anotaciones cromáticas escritas por el propio Van Gogh —como “vert bleu”, “jaune” o “violet”—, lo que sugiere que se trataba de estudios preparatorios para pinturas al óleo.

Las anotaciones de color revelan el proceso creativo de Van Gogh en 1890

Estas inscripciones son un elemento clave para los especialistas: permiten reconstruir cómo el artista planificaba la aplicación del color antes de trasladar la escena al lienzo. Sin embargo, en este caso, no se conocen pinturas finales derivadas de estos bocetos, lo que abre interrogantes sobre proyectos inconclusos en su etapa final.

Los expertos señalan que existen muy pocos dibujos de este período con indicaciones cromáticas explícitas, lo que incrementa el valor histórico de la pieza.

Un recorrido silencioso: de la familia Gachet a colecciones privadas

Tras la muerte del artista, el dibujo quedó en manos del doctor Paul Gachet, quien lo acompañó durante sus últimos días en Auvers-sur-Oise. Posteriormente, permaneció en la familia Gachet hasta 1954, cuando fue vendido por su hijo.

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Desde entonces, la obra transitó por colecciones privadas: primero en Buenos Aires —donde se exhibió en 1959— y luego en España, desde 1990. Este recorrido discreto, alejado de grandes exposiciones internacionales, contribuyó a su carácter casi desconocido dentro del mercado del arte.

Nuevos hallazgos revalorizan la etapa final de Van Gogh en Auvers-sur-Oise

El redescubrimiento de este dibujo coincide con la recuperación y restauración de otra obra del artista, El jardín de la rectoría en Nuenen en primavera (1884), que volvió recientemente a exhibirse tras haber sido robada en 2020. Durante su restauración se detectaron intervenciones posteriores que alteraban su aspecto original, lo que permitió recuperar una versión más cercana a la intención del pintor.

En conjunto, estos episodios refuerzan la idea de que el legado de Van Gogh continúa en revisión, con nuevas piezas y estudios que permiten reconstruir su método de trabajo y sus búsquedas estéticas.

La aparición de este dibujo doble no solo tiene impacto en el mercado, sino también en el campo académico. Las escenas representadas —vinculadas a la vida rural— dialogan con otras obras realizadas en Auvers-sur-Oise, aunque sin correspondencias directas confirmadas.

El hecho de que estos bocetos no se hayan traducido en pinturas conocidas sugiere que el artista mantenía proyectos abiertos hasta sus últimos días. Más que una obra terminada, el dibujo funciona como una ventana a un proceso creativo en pleno desarrollo.

LV / EM