Venezuela suspende la subasta de activos de Halliburton tras la intervención de la administración Trump

Venezuela canceló una subasta de activos confiscados a Halliburton Co. después de que la administración Trump interviniera para frenar la venta, mientras el presidente Donald Trump busca facilitar el regreso de las petroleras estadounidenses al país sudamericano.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos presionaron a la nueva líder de Venezuela para que cancelara la subasta después de que un ejecutivo de Halliburton se reunió con Trump y planteó el asunto en enero, según personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

La medida despejaría el camino para el retorno de la compañía con sede en Houston a Venezuela —productor de la OPEP—, en momentos en que Trump busca aumentar la producción de crudo en el país sudamericano, señalaron las fuentes.

“El presidente y su equipo están trabajando estrechamente con el gobierno interino para restaurar la industria petrolera de Venezuela en beneficio del pueblo estadounidense y venezolano”, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Halliburton, la estatal Petróleos de Venezuela SA y el Ministerio de Información del país no respondieron a solicitudes de comentarios.

Halliburton cerró sus principales operaciones en Venezuela en 2020 después de que EE.UU. endureciera las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Trabajadores locales presentaron una demanda contra la empresa al año siguiente reclamando beneficios impagos.

En diciembre, un tribunal venezolano ordenó la venta de equipos, incluidos camiones, plantas de energía, montacargas, vehículos de transporte, cargadores, torres de iluminación y grúas, cuyo valor asciende a casi US$6,6 millones, según un aviso publicado en un periódico nacional.

Días después de la orden judicial sobre la subasta, Halliburton presentó una demanda contra Venezuela ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Venezuela a principios de este mes y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Hoy hablamos con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades que tenemos por delante y algunos de los problemas y desafíos, y nos comprometimos a trabajar juntos y avanzar para resolverlos”, declaró Wright poco después.

En la misma semana, un equipo de Halliburton visitó instalaciones en los estados Zulia y Monagas, donde mantiene activos aún bajo su control, según personas familiarizadas con el asunto.

El director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller, dijo el mes pasado que la empresa estaba lista para reanudar rápidamente sus operaciones en Venezuela una vez que obtuviera la aprobación del gobierno estadounidense y algún tipo de protección de pagos.

“Estoy entusiasmado con la enorme oportunidad que tiene Halliburton en Venezuela”, señaló Miller a inversionistas durante una conferencia telefónica. “Podemos movilizarnos en semanas”.