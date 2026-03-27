Vuelve la Feria Migra con 160 proyectos editoriales, conversatorios, talleres, gastronomía y lanzamientos

El sábado 11 y el domingo 12 de abril, de 14 a 21, Feria Migra vuelve al Laboratorio de las Artes para su primer evento del año. Esta vez, con una gran agenda de charlas, workshops, presentaciones de libros, fanzines y gastronomía; además de los 160 proyectos editoriales que deleitarán con fotografía, grabado, serigrafía, ilustración, literatura y objetos gráficos.

El evento reunirá proyectos provenientes de distintas partes del país y el continente, nacidos y distribuidos por fuera de los circuitos editoriales tradicionales. Entre las mesas de la feria, se podrán encontrar ejemplares experimentales, publicaciones independientes, rarezas y piezas únicas a precios accesibles. La entrada será un alimento no perecedero y/o útiles escolares, que serán destinados a la escuela Belleza y Felicidad Fiorito (Villa Fiorito, Lomas de Zamora).

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Además de la feria, el encuentro contará con propuestas gastronómicas, talleres, conversatorios y más actividades que expanden la experiencia. La feria se propone como un espacio de circulación, pensamiento y encuentro en el que editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes, fotógrafos, colectivos y amantes de la cultura.

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Esta será la primera de las tres ediciones confirmadas para el 2026 gracias al pedido de la gente. La programación se desarrollará en dos espacios: Sala-auditorio dentro de LABA (Fraga 648) y Sala de talleres en el restaurante Donnet (Fraga 675).



Las donaciones serán destinadas a la escuela Belleza y Felicidad Fiorito, proyecto de arte popular contemporáneo y feminista creado en 2003. En 2023 se creó el colectivo artístico con el mismo nombre, dentro del cual MIGRA desarrolló distintos proyectos. Además de la escuelita de arte dedicada a infancias y adolescencias, que realiza intervenciones para la comunidad, el proyecto se compone de un comedor gourmet que da de comer a más de 100 familias; un espacio de exhibiciones; una editorial de poesía, narrativa y fotografía; un emprendimiento serigráfico de remeras con diseños exclusivos que se producen en los talleres; y un colectivo llamado 5 Corazones, que reflexiona sobre la vida en el barrio a través de la cerámica.



Programación completa del evento:

Sábado 11/4

15hs - DONNET - TALLER

Workshop de Fanzines Musicales por Florencia Labanca.

15hs - LABA - CHARLA

Presentación Jesús Franco: Romántico y perverso, por Bruno Garay, María Belén Caparrós y Ramiro Díaz Noya.

16hs - LABA - CHARLA

Presentación: Fanzines Fondos Documentales por Archivo de la Memoria Trans.

18hs - DONNET - CHARLA

Historia social del champi y sus aventuras silenciosas, por Manuela Donnet.

18hs - LABA - CHARLA

Presentación Fotolibro Sex work is work, por Inmensidades, co-editado por Profundo Ediciones & Gloria Glitzer.



19hs - LABA - CHARLA

Raver y Chemsex: Goce, consumo y reducción de daños, por Facundo Aguirre, Joaquín Guevara Goldman, Daniel Cheuque Porras, Christian Torno y Sebastian Loinaz.

20hs - LABA - CONVERSATORIO

Una salud que (nos) sostenga, por Fran Cus y Silvio Lang.

Domingo 12/4



16hs - LABA - CHARLA

Presentación Fotolibro Lo oscuro del río, por Cristian Ochoa.

17hs - LABA - CHARLA

Procesos de trabajo y traducción, por Piedra Ediciones.

18hs - DONNET - TALLER

Ecosistema Electroacústico. Laboratorio de exploración sonora con posnetes.

18hs - LABA - CHARLA

Presentación Acompañar es político, ensayo transfeminista sobre la situación de calle, por Flor Montes Paez y Dani Camozzi.

19hs - LABA - CHARLA

Presentación Fotolibro O Futuro, por Sub Editora y Morpurgo.