La explosión del cohete New Glenn es un golpe para el también fundador de Amazon, Jeff Bezos, inmerso en una frenética carrera con Elon Musk y su firma SpaceX por la exploración espacial. El cohete era la base de las ambiciones espaciales de Blue Origin, en contraposición con el cohete Starship, el más grande de la historia, que desarrolla SpaceX.

La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por Bezos, registró la explosión de su cohete durante una prueba estática de encendido en el complejo de lanzamiento de la firma en Texas, Estados Unidos. El incidente ocurrió durante la verificación de los motores BE-4, el componente central de la estrategia de Jeff Bezos para competir en el mercado de lanzamientos comerciales y misiones de la NASA.

Jeff Bezos

La propia compañía aeroespacial confirmó el siniestro a través de un comunicado oficial emitido desde su sede en Kent, Washington. "El hardware experimentó una anomalía durante la prueba programada, lo que activó los protocolos de seguridad automáticos del sistema", determinó el reporte técnico emitido por los ingenieros de la firma.

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Por qué explotó el cohete New Glenn de Blue Origin: las claves técnicas detrás del desastre

Blue Origin sufrió la explosión de su cohete New Glenn durante un ensayo técnico

La detonación destruyó la sección inferior del vector de 45 metros de altura, un componente diseñado para ser reutilizable hasta en 25 ocasiones.

Las alarmas del centro de ensayos se activaron de inmediato y los equipos de extinción de incendios controlaron el foco principal de las llamas tras dos horas de operaciones en la estructura de soporte.

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Este evento representó el segundo fallo consecutivo para la organización en menos de 30 días.

El mes pasado, el cohete New Glenn fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones de la empresa AST SpaceMobile en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación formal por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aunque la empresa reutilizó y recuperó con éxito un propulsor del New Glenn en aquella oportunidad, la misión no tripulada no logró la inserción orbital planificada. El satélite comercial quedó varado en una trayectoria inferior a la estipulada, lo que obligó a los técnicos a declarar la pérdida total de la carga útil.

La explosión de New Gleen, un revés a los sueños espaciales de Blue Origin y sus contratos con la NASA

La sucesión de accidentes complicó de manera directa los contratos suscriptos con el gobierno estadounidense.

La NASA y Blue Origin habían estado colaborando en el desarrollo de un módulo de alunizaje denominado Blue Moon para las misiones lunares del programa Artemis, el plan estadounidense para retornar tripulaciones a la superficie de la Luna.

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El cronograma oficial de la agencia espacial estadounidense estableció metas estrictas para las empresas privadas adjudicatarias de los contratos de transporte. La NASA tiene como objetivo probar un encuentro en órbita entre naves espaciales y uno o dos módulos de alunizaje en 2027, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028.

El diseño del vector New Glenn constituye la base de las ambiciones espaciales de Blue Origin, en contraposición con el cohete Starship, el más grande de la historia, que desarrolla SpaceX en su base de Boca Chica.

Ambas arquitecturas enfrentan actualmente retrasos estructurales debido a la complejidad de sus sistemas de propulsión de metano y oxígeno líquido.

Los especialistas en política aeroespacial manifestaron su preocupación por el cumplimiento de los objetivos de Washington. Los expertos del sector expresan reiteradamente dudas sobre si Blue Origin y SpaceX llegarán a tiempo para cumplir con las ventanas de lanzamiento exigidas por los estándares federales, informó la agencia AFP.

La pérdida del prototipo obligará a modificar el calendario de pruebas de la firma de Jeff Bezos por un período estimado de seis meses. Los ingenieros deberán analizar los datos de telemetría para determinar si el fallo se originó por una fisura en las líneas de combustible o por una falla de software en las válvulas de escape.

ds