El director de la NASA, Jared Isaacman, generó un fuerte impacto global al revelar detalles inéditos sobre los archivos secretos de Fenómenos Anómalos No Identificados liberados recientemente por el Pentágono. El funcionario ratificó la existencia de episodios espaciales y atmosféricos que la tecnología actual no logra explicar de manera lógica.

La declaración pública desarmó varias teorías conspirativas que circulaban en redes sociales pero instaló una preocupación profunda en el ámbito de la seguridad aérea civil y militar.

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Isaacman afirmó: "Los archivos desclasificados muestran fenómenos reales no identificados, pero no encontramos cuerpos alienígenas ni naves estrelladas". La aclaración buscó encauzar la discusión pública hacia parámetros estrictamente científicos ante la proliferación de versiones falsas.

¿Qué contienen los documentos liberados por el gobierno?

La desclasificación masiva de la plataforma estatal incluyó más de medio centenar de grabaciones multimedia de misiones espaciales clásicas e informes de inteligencia contemporáneos. El paquete de información contuvo 51 archivos de video de carácter militar, siete registros de audio y extensos documentos escritos en formato digital.

Los analistas técnicos de la agencia espacial revisaron reportes vinculados a instalaciones de energía nuclear y actividades de vigilancia aérea en zonas fronterizas.

Otros archivos revelaron fenómenos inexplicables sobre la superficie lunar durante las misiones Apolo a la Luna

Entre el material examinado sobresalieron las comunicaciones de voz de los astronautas de los programas Mercury y Apollo, quienes describieron partículas luminosas en el espacio exterior. La investigación oficial determinó que dichos elementos correspondieron a desprendimientos de condensación congelada de las estructuras de los cohetes y no a tecnologías ajenas a la Tierra.

¿Por qué los radares no logran identificar los objetos?

El principal factor de alarma radicó en un informe reservado de fines de 2025 que involucró a un oficial de inteligencia militar a bordo de un helicóptero. El testigo describió el seguimiento cercano de orbes de color naranja brillante que realizaron maniobras imposibles para la ingeniería aeronáutica contemporánea.

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La corporación espacial civil coordinó esfuerzos con el Departamento de Defensa para unificar los criterios de recolección de datos y optimizar el uso de satélites meteorológicos en la identificación de intrusos. Los especialistas utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para procesar los patrones de movimiento de las esferas detectadas sobre lagos y bases logísticas.

La estrategia de divulgación gubernamental continuará mediante un proceso de apertura regulada de expedientes originados en el siglo pasado. La redacción constató que las agencias federales mantienen bajo estricto análisis los testimonios de pilotos comerciales que reportaron encuentros similares en rutas transatlánticas.