Un extenso estudio internacional liderado por expertos de la Universidad de Oxford aportó nuevas perspectivas sobre los factores que determinan el bienestar de las poblaciones en todo el mundo. A través de encuestas realizadas a 80.000 personas en 76 países, los científicos analizaron cómo influyen las actitudes conductuales en la satisfacción general con la vida, un campo que hasta el momento había sido poco explorado en comparación con variables tradicionales como el nivel de ingresos.

Los resultados, publicados en el International Journal of Happiness and Development, demostraron una correlación directa y significativa entre los niveles altos de felicidad y cinco rasgos clave de la personalidad de los individuos. De acuerdo con los investigadores, los coeficientes de estas variables resultaron notablemente similares en las diferentes regiones geográficas del planeta, lo que sugiere que el bienestar psicológico y social responde a mecanismos humanos universales que trascienden las fronteras y las meras comodidades materiales. Ante este panorama, el equipo sugirió que tanto los gobiernos como las empresas privadas podrían promover iniciativas públicas orientadas a fomentar este tipo de preferencias conductuales estables con el objetivo de incrementar el bienestar colectivo.

Descubrí si tu personalidad es propensa a creer en fake news

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los cinco rasgos determinantes para la satisfacción vital

Los dos primeros factores identificados en la investigación están estrechamente vinculados entre sí y mostraron coeficientes de relevancia equivalentes: la paciencia y la propensión a asumir riesgos. El análisis estadístico detalló que mantener una actitud paciente ante las circunstancias cotidianas correlaciona de forma muy significativa con una percepción positiva de la existencia, una tendencia que se repite casi con idéntica fuerza entre aquellas personas que muestran una disposición saludable a tomar decisiones arriesgadas.

Los dos primeros factores identificados en la investigación están estrechamente vinculados entre sí y mostraron coeficientes de relevancia equivalentes: la paciencia y la propensión a asumir riesgos.

Los tres rasgos restantes abarcan las dinámicas de interacción social y los valores éticos de los individuos. El estudio determinó que la felicidad se eleva en personas con altos niveles de reciprocidad, tanto en su vertiente positiva como negativa; esto significa que estar más dispuesto a recompensar las buenas acciones de los demás así como a castigar activamente los comportamientos considerados injustos, se asocia con una mayor plenitud personal. Finalmente, el altruismo y el desarrollo de la confianza interpersonal completan la estructura del bienestar, consolidándose como pilares esenciales para construir una vida satisfactoria a nivel comunitario y global.

La edad de la plenitud: los 47 años como el pico de la felicidad

La difusión de este estudio coincide temporalmente con los datos aportados por otra encuesta de salud y bienestar encargada por la organización TePe, la cual determinó que los ciudadanos británicos logran alcanzar su punto máximo de salud, confianza y felicidad al cumplir los 47 años de edad. Este fenómeno sociológico indica que hacia el final de la década de los 40, las personas experimentan un incremento notable en su bienestar físico y emocional en comparación con etapas previas de la adultez.

Los especialistas del sector clínico y terapéutico explicaron que este pico de satisfacción a los 47 años responde a un cambio profundo en las prioridades individuales. Con el avance de la edad, las personas tienden a desplazar el foco de atención que antes ponían sobre los aspectos puramente estéticos o visibles de su imagen para empezar a priorizar de forma consciente la salud interna, el funcionamiento óptimo del propio cuerpo y la estabilidad emocional, factores que impactan directamente en la calidad de vida diaria.

Narcisista: ¿qué características tiene y porqué los especialistas recomiendan alejarse?

API