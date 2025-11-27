Mayra Mendoza se lució entrenando durante su cumpleaños con una remera que citaba a CFK

La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza festejó su cumpleaños número 42 este miércoles con una sesión de entrenamiento en el Parque Municipal de la Ribera. Aunque estaba celebrando, la referente kirchnerista aprovechó la ocasión para reivindicar las palabras de la expresidenta Cristina Kirchner, usando una remera con un tuit de sus ya famosos “Che, Milei”.

Entrenando con un mat, pesas y aprovechando el gimnasio de la plaza, la diputada electa por la provincia de Buenos Aires hizo una rutina full body funcional, acompañada por una personal trainer. La funcionaria, que mantiene su salud e imagen con rigurosidad, hizo pecho, dorsales y cuádriceps con la máquina, además de una plancha y un swing con una kettlebell.

Comenzó la rutina utilizando una remera blanca con el tuit de Cristina Kirchner del 4 de abril en el que lanzaba: “Saludos cordiales a toda la gilada autóctona”, en crítica a las políticas de Javier Milei frente a los aranceles de Donald Trump.

Sin embargo, la intendenta (que entrenaba bajo el sol) rápidamente se deshizo de la remera y lució un top deportivo marrón, un short de calza y, de a ratos, anteojos de sol. Antes había compartido una historia que mostraba un mate en mano y los pies sobre el césped que decía: “Amanecer con un año más”.

Más tarde, la intendenta sopló las velitas sobre una torta con los colores de Boca, club del que es hincha, rodeada de gente y en una mesa ubicada sobre una vereda, al aire libre. Al día siguiente, este jueves 27, Mendoza volvió a compartir su rutina de ejercicio desde el parque municipal, mientras trotaba a las 8 de la mañana.

A pesar de la excepcionalidad de su cumpleaños, Mendoza suele compartir en redes sociales sus salidas por la ribera de Quilmes y sus sesiones de entrenamiento. Hace apenas unos días compartió un video en el que entrenaba glúteos y, al día siguiente, fotos de su salida a tomar mates mirando el Río de la Plata.

