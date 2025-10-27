Cuál es el ejercicio físico que recomiendan los expertos de Harvard

La calistenia es uno de los entrenamientos físicos que recomiendan los expertos de Harvard, debido a que estos ejercicios pueden ajustarse a diferentes niveles físicos, modificando tanto la dificultad como la intensidad según las capacidades individuales.

Esta modalidad incluye ejercicios clásicos como flexiones, abdominales y saltos de tijera, además de variantes modernas como sentadillas, dominadas, burpees y planchas.

¿Cuáles son los beneficios de esta manera de entrenar? En principio, que este entrenamiento permite ejercitarse en cualquier lugar y momento, aportando beneficios comprobados para la fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación. Su capacidad de adaptación la hace ideal tanto para principiantes como para atletas avanzados que desean mantenerse en forma.

Además, uno de los principales beneficios de la calistenia destacado por los expertos está en su conveniencia: se practica en casa, al aire libre o cualquier sitio seguro y plano, sin requerir inversión en equipos ni afiliaciones a gimnasios.

Según estudios citados por especialistas de Harvard, una rutina de ocho ejercicios sencillos para el tren inferior, como sentadillas y elevaciones de talón, logró un incremento del 15% en fuerza y potencia muscular tras diez meses de práctica.