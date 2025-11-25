El juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas retomó su actividad este martes con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de los acusados, junto a exfuncionarios y empresarios, en uno de los expedientes por corrupción más extensos del país. A la par del nuevo esquema de dos audiencias semanales, en la última sesión se avanzó en la lectura de un tramo central del requerimiento de elevación, que incluye los descargos de varios imputados y los aportes de arrepentidos como el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que originaron el caso.

Sobre un documento que abarca a 86 imputados y más de 540 hechos ligados a presuntos pagos ilegales para adjudicar obras públicas entre 2003 y 2015, la exposición del Ministerio Público sigue avanzando hoy con una lectura detallada de cada tramo. El tribunal prevé terminar la presentación de la acusación el 2 de diciembre y luego abordar otros capítulos vinculados a causas conexas para ordenar el resto del proceso.

A partir de esta semana se repasarán las pruebas que el fiscal federal Carlos Stornelli tomó como base para formular los cargos contra los acusados. La fiscalía busca sostener la hipótesis de una asociación ilícita encabezada por la dirigente política, mientras que las defensas apuntan a cuestionar la solidez y la procedencia de esos elementos.

