¿Cómo será la base lunar de la NASA?: el plan de 20.000 millones de dólares para fundar una ciudad en el polo sur en 2032

La NASA ejecutará un desembolso de 20.000 millones de dólares para la construcción de una base permanente en la Luna, diseñada bajo parámetros que los ingenieros asimilaron a una estructura urbana compacta. El despliegue de las primeras instalaciones automatizadas y habitáculos modulares finalizará en 2032.

El proyecto se concentrará en las inmediaciones del polo sur lunar, una región estratégica debido a las reservas confirmadas de hielo de agua y la exposición prolongada a la luz solar.

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La planificación estratégica determinó que el complejo operará mediante tres fases diferenciadas de desarrollo logístico. En la primera instancia, los cohetes del programa espacial transportarán cargamentos críticos, maquinaria pesada y robots autónomos para la prospección del terreno.

¿Cómo será la base lunar de la NASA y qué tecnologías arquitectónicas se utilizarán?

El complejo contará con estructuras inflables reforzadas que funcionarán como zonas comunes, talleres mecánicos y módulos de cultivo hidropónico para la producción autónoma de alimentos. Los ingenieros diseñaron un entramado de túneles conectados que resguardará a los astronautas de las fluctuaciones térmicas extremas del entorno lunar.

Los laboratorios de la base se reconvertirán, además, en plataformas de prueba para el testeo de tecnologías de propulsión destinadas a las futuras misiones tripuladas hacia el planeta Marte

El rango de temperatura en la superficie seleccionada oscila entre los 248 grados Celsius positivos durante el día y los 740 grados bajo cero durante la noche absoluta.

La provisión energética del asentamiento dependerá de un sistema híbrido que combinará paneles solares verticales de alta eficiencia con micro-reactores nucleares de fisión. La NASA implementará reactores portátiles capaces de generar energía continua durante los catorce días de oscuridad consecutiva que caracterizan al ciclo lunar.

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El agua extraída de los cráteres adyacentes pasará por procesos de electrólisis para transformarse en oxígeno respirable y en combustible de hidrógeno para las naves de retorno.

Las construcciones residenciales y los laboratorios científicos utilizarán técnicas avanzadas de impresión 3D aplicadas directamente sobre el suelo del satélite. Las máquinas automáticas mezclarán el regolito lunar con aglutinantes químicos para fabricar bloques sólidos capaces de bloquear la radiación cósmica y soportar los impactos de micrometeoritos.

¿Cuáles son los plazos temporales de la NASA para consolidar la ciudad lunar?

La hoja de ruta oficial dividió las operaciones en tres etapas consecutivas con metas anuales rígidas hasta la consolidación del asentamiento habitable. La fase uno, actualmente en desarrollo, abarca un total de 21 aterrizajes robóticos previos destinados al mapeo geológico de alta resolución y al testeo de resistencia de los materiales compuestos.

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La fase dos comenzará en 2029 y se extenderá hasta 2032, lapso en el cual se desplegarán las infraestructuras de soporte vital primario y los sistemas de comunicaciones de banda ancha. Durante este período, las tripulaciones de las misiones Artemis habitarán los módulos de manera temporaria por lapsos no mayores a los 30 días terrestres.

La tercera fase iniciará formalmente en 2032 con el incremento de la frecuencia de los lanzamientos de naves de carga pesada y la certificación de habitabilidad continua. El complejo alcanzará la autonomía operativa total y permitirá el recambio de dotaciones científicas sin necesidad de evacuar las instalaciones.