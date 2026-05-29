Por qué explotó el cohete New Glenn de Blue Origin: las claves técnicas detrás del desastre

La explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral durante una prueba no fue un accidente fortuito, sino el violento desenlace de una batalla física contra los límites de la ingeniería aeroespacial.

La empresa espacial del magnate Jeff Bezos, Blue Origin, dijo en X que había sufrido una "anomalía" durante la prueba en Florida y que "todo el personal ha sido localizado". "Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

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Por qué explotó el cohete New Gleen de Jezz Bezos

"Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para descubrirla", dijo Bezos en X poco después de la explosión. "Un día muy duro, pero reconstruiremos todo lo que haya que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena", agregó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) iniciaron una investigación urgente para determinar las causas de la anomalía técnica que causó la pérdida completa de la estructura de 98 metros de altura.

Las primeras investigaciones de la compañía de Bezos y las agencias de control se concentran en un punto crítico: el comportamiento de los motores BE-4 durante la prueba de encendido estático. La termodinámica y la fatiga de materiales jugaron un rol determinante.

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El hecho aconteció a las 21:00 hora de Florida durante un ensayo general con combustible real, un procedimiento estándar previo al despegue que debía validar el cuarto vuelo del programa orbital.

El estallido ocurrió de forma inmediata cuando los sistemas automatizados iniciaron la ignición controlada de los motores de la primera etapa del cohete pesado, denominado individualmente por la firma como "No, It's Necessary".

Las imágenes registradas por las transmisiones en vivo de las organizaciones de divulgación aeroespacial documentaron una masiva bola de fuego que envolvió la torre de servicio y desintegró la totalidad del fuselaje en pocos segundos.

El siniestro destruyó por completo el hardware del vector que planificaba poner en órbita baja un lote de 48 satélites de la constelación de banda ancha Project Kuiper, pertenecientes a la corporación multinacional Amazon, según informó The Washington Post. La proveedora tecnológica evitó la pérdida de sus activos comerciales debido a que los dispositivos de comunicación todavía no se encontraban acoplados en la sección superior del cohete al momento de la detonación.

La explosión es el último revés para el también fundador de Amazon, inmerso en una frenética carrera con Elon Musk y su firma SpaceX por la exploración espacial. Y esto es porque el cohete New Glenn es la base de las ambiciones espaciales de Blue Origin, en contraposición con el cohete Starship, el más grande de la historia, que desarrolla SpaceX.

El mes pasado, el cohete New Glenn fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación. Aunque la empresa reutilizó y recuperó con éxito un propulsor del cohete New Glenn, la misión no tripulada no logró colocar en órbita el satélite de la empresa AST SpaceMobile.

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La NASA y Blue Origin habían estado colaborando en el desarrollo de un módulo de alunizaje para las misiones lunares Artemis. "El vuelo espacial no perdona, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil", escribió en X el administrador de la NASA, Isaacman. "Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", agregó.

La NASA tiene como objetivo probar un encuentro en órbita entre naves espaciales y uno o dos módulos de alunizaje en 2027, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028. Pero queda mucho por hacer hasta entonces, y los expertos del sector expresan reiteradamente dudas sobre si Blue Origin y SpaceX llegarán a tiempo.

(DS)