Cachanosky: "¿Quién tiene los US$ 100.000 millones?"

El economista Roberto Cachanosky se preguntó con ironía que pasó con los “100 mil millones de dólares” que “nos devolvió” la administración del presidente Javier Milei.

“Según Milei, entre la baja de impuestos, baja de gasto público, y la eliminación del cuasi fiscal, que en rigor no lo eliminó se lo pasó al Tesoro, entre todo eso le devolvió al sector privado, a usted por ejemplo, nos devolvió 100 mil millones de dólares”, explicó en un video difundido en las redes sociales.

Julio Bárbaro sobre la “mejoría” anunciada por el Gobierno: “Estamos en terapia intensiva y movió el dedo izquierdo del pie derecho”

Qué pasó con los 100 mil millones de dólares

“Esto quiere decir que la gente hoy debería estar mucho mejor, no debería tener problemas para llegar a fin de mes. No debería estar creciendo la mora en el pago de las tarjetas de crédito o en los préstamos personales, de las empresas tampoco”, argumentó el analista económico.

Además señaló que “no debería haber 200 mil puestos de trabajo menos, no deberían estar cerrando unas 20 mil empresas”.

“¿Por qué? Porque en rigor toda esa carga que antes pesaba sobre el sector privado y que dice Milei que se lo devolvió, ahora estaría en manos de cada uno de nosotros la parte correspondiente y estaríamos mucho más cómodo”, prosiguió en su argumentación.

Maslatón sobre Caputo: "Tiene una deformación profesional propia de jugador de mesa de dinero"

La respuesta de Cachanosky

“La pregunta es quién se llevó esos 100 mil millones de dólares porque no creo que ni usted ni yo ni nadie que nos está viendo los tenga”, afirmó el economista.

Aunque luego concluyó: “Salvo la nueva casta con todos los escándalos de corrupción que estamos viendo”.