Veda en el Paraná: qué tramo quedó cerrado a la pesca y qué sanciones prevén para los infractores

Quienes planeen realizar actividades de pesca en el río Paraná deberán tener en cuenta una medida excepcional que comenzó a regir en uno de los sectores más transitados de la región. Las autoridades ambientales de Chaco y Corrientes establecieron una veda extraordinaria en un tramo específico del río para resguardar una importante concentración de surubíes detectada en los últimos días.

La decisión implica la prohibición total de pescar dentro del área delimitada, independientemente de la modalidad utilizada, y prevé sanciones para quienes incumplan la disposición.

El sector donde no se puede pescar

La restricción alcanza el tramo comprendido entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, a la altura de la Isla del Cerrito, y el sector conocido como "Los Cables", donde se encuentra el tendido eléctrico que cruza entre Chaco y Corrientes.

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Según precisó el subsecretario de Ambiente del Chaco, Mariano Moro, la zona protegida se extiende entre los kilómetros 1232 y 1238 del río Paraná.

Desde el organismo recomendaron a pescadores deportivos, operadores turísticos y trabajadores del sector verificar previamente la ubicación exacta para evitar infracciones.

Qué actividades quedaron alcanzadas

La medida no distingue categorías y alcanza a toda actividad pesquera dentro del área vedada. Entre las modalidades prohibidas se encuentran: pesca deportiva, pesca comercial, pesca con devolución y captura de cualquier especie.

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Las autoridades explicaron que la presencia de un gran cardumen vuelve a los ejemplares más vulnerables y aumenta el riesgo de extracción masiva.

Multas, decomisos y suspensión de licencias

Desde la Subsecretaría de Ambiente advirtieron que quienes sean detectados pescando dentro de la zona restringida podrán ser sancionados en el marco de la legislación provincial vigente.

Las penalidades previstas incluyen:

Multas económicas , que en casos vinculados a vedas extraordinarias equivalen al valor de 500 litros de combustible Súper.

, que en casos vinculados a vedas extraordinarias equivalen al valor de 500 litros de combustible Súper. Decomiso de embarcaciones, motores, redes, cañas y demás elementos utilizados en la infracción.

Secuestro de la pesca obtenida ilegalmente.

Suspensión o inhabilitación de licencias de pesca.

Retención preventiva de embarcaciones.

Moro recordó además que el surubí posee regulaciones específicas y que los pescadores deportivos tienen prohibida la retención de ejemplares de esta especie.

En el caso de la pesca comercial, cada pieza debe contar con la documentación y los precintos correspondientes. La tenencia de ejemplares sin identificación o sin respaldo legal constituye una infracción.

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El motivo de la medida

La veda fue impulsada luego de que técnicos especializados detectaran una importante concentración de surubíes en ese sector del Paraná.

Según explicaron desde Ambiente, este tipo de fenómenos naturales obliga a extremar los controles debido a que los peces se concentran en un área reducida y quedan más expuestos a la captura. "Cuando aparecen grandes cardúmenes es justamente cuando más cuidado hay que tener", señaló Moro al explicar los fundamentos de la medida.

El funcionario destacó además que el surubí es una de las especies más representativas del litoral argentino y una de las más buscadas por pescadores deportivos y comerciales, por lo que consideró fundamental garantizar su preservación.

Las autoridades ambientales remarcaron que la restricción tiene carácter preventivo y busca proteger el ciclo biológico de la especie hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la medida. En ese contexto, insistieron en que el cumplimiento de la veda resulta clave para conservar uno de los recursos naturales más valiosos de los ríos del Nordeste argentino.