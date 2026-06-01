Condenaron a tres años y medio de prisión un exlegislador de Corrientes por abuso sexual

En un veredicto de alto impacto político para la provincia, el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes condenó este lunes a la pena de 3 años y seis meses de prisión al exlegislador provincial Manuel Antonio Sussini. El exfuncionario fue encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en una causa que ventiló graves denuncias de manipulación y sometimiento.

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A pesar del monto de la pena impuesta por el tribunal de juicio, presidido por el doctor Facundo Román Esquivel, e integrado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero, el dirigente político permanecerá en libertad hasta tanto la sentencia adquiera el carácter de firme en las instancias superiores.

El modus operandi de los falsos tratamientos médicos

La pieza acusatoria ventilada durante las audiencias del debate oral detalló que Sussini utilizaba su posición de influencia para captar a jóvenes mujeres bajo distintas promesas de asistencia, las cuales incluían ofertas de ayuda económica o facilidades para su desarrollo educativo.

Una vez que lograba ganarse la confianza de las víctimas y las introducía en su ámbito privado, el exlegislador las sometía a diversas prácticas de contenido sexual. Según describió el Ministerio Público Fiscal, estas conductas se reiteraron a lo largo del tiempo y eran perpetradas por el imputado bajo el falso argumento de que formaban parte de un supuesto tratamiento médico necesario para las denunciantes.

A pesar de la condena por los delitos contra la integridad sexual, el abogado defensor de Sussini, Ricardo Sosa, destacó ante la prensa que su cliente resultó absuelto de culpa y cargo respecto al delito de privación ilegítima de la libertad, que también formaba parte de las imputaciones originales.

El letrado adelantó que el equipo técnico no se quedará conforme con la resolución: “Vamos a plantear un recurso de casación y, eventualmente, tenemos la firme decisión de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia”.

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Descargo del exlegislador: denuncias de "causa armada" y disfunción eréctil

Inmediatamente después de escuchar la sentencia del Tribunal Oral Penal N° 2, el tres veces legislador correntino rompió el silencio ante los medios y ensayó una férrea defensa pública, asegurando que fue víctima de una "causa totalmente armada" en su contra y apuntando de forma directa hacia la denunciante.

"Sufrí una clara extorsión por parte de la víctima. Ella me incitó para que me reúna a solas diciéndome que tenía filmaciones mías, unos videos truchos y clandestinos, pero yo nunca acepté reunirme bajo esas condiciones", argumentó Sussini, quien insistió en que "nunca" tocó físicamente a la mujer.

"Al contrario, tengo guardado en mi portafolio un regalo que ella misma me dio antes de retirarse de mi casa", aseveró para intentar demostrar un supuesto buen vínculo.

Sussini afirmó retirarse del edificio de tribunales "tranquilo porque tengo la verdad de los hechos", y confió en que revertirá el fallo adverso en las fases de apelación.

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"Esto continúa. Nosotros vamos a recurrir a los tribunales superiores, donde todo esto se va a demostrar de forma contundente con la incorporación de más de 26 audios y tres videos donde se ve cómo ella, a escondidas, invadía mi privacidad. Realmente todo esto es algo ilógico", fustigó.

Finalmente, el veterano dirigente político realizó ante los presentes un detallado repaso por su historial clínico reciente, enumerando los distintos problemas de salud que padece y los centros hospitalarios por los que pasó en el último tiempo con el objetivo de demostrar una supuesta imposibilidad física. "Tengo un diagnóstico de disfunción eréctil desde el año 2015, es un problema de vieja data que fue formalmente certificado por mi urólogo, el doctor García", concluyó para desestimar la acusación biológica del abuso.