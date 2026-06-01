Cumbre Valdés-Kicillof: Corrientes y Buenos Aires analizan la firma de convenios

El mapa político e institucional de la provincia sumó definiciones de peso en las últimas horas. El gobernador Juan Pablo Valdés ratificó de forma pública el inminente desembarco de su par de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pautado para este miércoles en la capital correntina.

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Aunque la foto institucional en el sillón de Ferré aún no se encuentra confirmada al 100%, el jefe de Estado local abrió las puertas de la Casa de Gobierno para un potencial encuentro bilateral, supeditado estrictamente a la superposición de compromisos de su agenda territorial.

De lograr reorganizar su agenda Valdés se reunirá con su par bonaerense. El mandatario detalló que ese mismo día tiene programado un viaje oficial hacia la localidad de Bella Vista para encabezar los actos centrales por el aniversario de la fundación de dicha ciudad.

No obstante las complicaciones logísticas, el gobernador correntino validó los anticipos informativos de Perfil respecto a las gestiones subterráneas entre los equipos de ceremonial de La Plata y el Taragüí. "Hay un marco de acuerdo generalizado; actualmente estamos evaluando si se pueden firmar algunos convenios específicos en materia de desarrollo productivo, seguridad e intercambio educativo", precisó, apostando a una agenda de fuerte contenido federal.

Reclamo por tarifas diferenciadas ante Diego Santilli

En otro orden de temas vinculados a la agenda de gestión nacional, Valdés desglosó los pormenores políticos del reciente cónclave de trabajo que mantuvo en Capital Federal con el ministro del Interior, Diego Santilli. El correntino señaló que el principal eje de la discusión estuvo centrado en las asimetrías energéticas que padece el Norte Grande.

"Continuamos avanzando y discutiendo de manera firme una cuestión que para nuestra administración es absolutamente central y estratégica: la implementación de tarifas diferenciadas de energía", argumentó el gobernador antes de ingresar a Casa de Gobierno.

Al respecto, remarcó que el pedido se fundamenta técnicamente en las condiciones climáticas extremas de la región: "Tomamos como variable de presión las zonas cálidas y muy cálidas que nosotros tenemos en el territorio; es un planteo histórico y un reclamo que venimos sosteniendo ante la administración central".

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La propuesta a JCR para destrabar la Autovía de la Ruta 12

La parálisis de la obra pública nacional en la provincia fue la otra gran problemática que Valdés colocó sobre el escritorio del ministro Santilli. Específicamente, el mandatario exteriorizó su malestar por el freno total en los trabajos de la Autovía de la Ruta Nacional 12, una arteria vial neurálgica para la seguridad y la conectividad de la capital que se encuentra completamente paralizada desde el pasado mes de marzo. "Es una situación que nos está empezando a preocupar", alertó el titular del Ejecutivo.

Sin embargo, Valdés trajo desde Buenos Aires una alternativa concreta de reactivación tras las gestiones con el Ministerio del Interior. Según reveló, la Casa Rosada le envió una propuesta formal de refinanciación a la firma constructora JCR con el objetivo de destrabar el conflicto legal y financiero.

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El plan de contingencia diseñado por Nación contempla saldar la totalidad de la deuda acumulada con la contratista en un esquema de 10 o 12 cuotas consecutivas, garantizando en paralelo el flujo de fondos necesarios para que la obra pueda ser finalizada de forma definitiva en un plazo máximo de un año.

"La propuesta técnica y económica ya está formalmente hecha. Si la constructora acepta las condiciones del Estado nacional, la obra debería reactivarse", detalló el gobernador correntino.

Valdés defendió la postura de sostener el contrato vigente con JCR al argumentar que se trata de "una empresa que es correntina" y valoró positivamente el compromiso de pago para regularizar los pasivos y reactivar el empleo de los obreros de la construcción en la provincia.