Aumento salarial en Corrientes: otorgan un 10% de suba a estatales e impactará en el aguinaldo

En un contexto económico complejo marcado por la fuerte pérdida del poder adquisitivo en la región del Noreste Argentino (NEA), el Gobierno de Corrientes anunció una nueva recomposición en los haberes de los trabajadores del sector público.

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A través de una conferencia de prensa liderada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, el Ejecutivo provincial oficializó un incremento salarial del 10% al básico para todas las categorías de la administración central, personal de seguridad, salud, docentes y el sector pasivo.

Con este nuevo porcentaje, que se acopla al 6% otorgado en el mes de marzo, la gestión comandada por el gobernador Juan Pablo Valdés totaliza una suba acumulada del 16% en los salarios estatales en lo que va del año.

La medida oficial se apuró estratégicamente para que los nuevos montos queden consolidados dentro del cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), el cual comenzará a abonarse de forma escalonada a partir del próximo martes 16 de junio.

Inversión millonaria frente a la inflación regional

El jefe de la cartera económica correntina, Héctor Grachot, fue el encargado de contextualizar los números de la paritaria frente a las variables del Índice de Precios al Consumidor (IPC). "La canasta básica total del primer cuatrimestre del NEA está alrededor de los 1.230.000 pesos, mientras que la canasta básica alimentaria se ubica cerca de los 600.000 pesos para no caer en la indigencia", diagnosticó el funcionario.

Respecto a la carrera contra el costo de vida, Grachot precisó que "la inflación acumulada a abril se sitúa en un 12,3%, y manejamos una proyección de dos puntos para mayo, por lo que va a estar rondando los 14 puntos". En ese sentido, defendió la política financiera oficial: "El gobernador tomó la firme decisión de acompañar la inflación y por eso se otorga este 10% de incremento".

La inyección de fondos públicos significará un fuerte desembolso para el Tesoro provincial. El ministro detalló que la medida representa una inversión extraordinaria de 120.000 millones de pesos para el erario.

Asimismo, remarcó la calidad técnica de la suba: "Es importante recordar que todos, absolutamente todos los conceptos mencionados son de carácter remunerativo. Por lo tanto, con esta decisión apoyamos el financiamiento de nuestro Instituto de Previsión Social (IPS) y de nuestra obra social (IOSCOR)".

Por otra parte, el funcionario anticipó que no se descarta aplicar correcciones en el corto plazo sobre los dos plus salariales vigentes, que actualmente se sostienen en los valores de 100 mil y 110 mil pesos.

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El esquema de subas sector por sector

El Ministerio de Hacienda desglosó el impacto técnico que tendrá la liquidación de los haberes a partir del mes de junio en los diferentes escalafones del Estado: