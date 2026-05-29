Fin de la fuga: condenaron a 4 años de prisión al estafador extraditado desde Italia a Corrientes

En un proceso exprés que reactivó los engranajes de la cooperación jurídica internacional, el Tribunal de Juicio de la ciudad correntina de Goya condenó este jueves a Bernardo Jesús Fernández a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva.

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El imputado fue encontrado responsable criminal del delito de estafa tras haber ejecutado una millonaria maniobra fraudulenta en el mercado ganadero local y haber protagonizado una cinematográfica fuga a Europa para eludir la acción de los tribunales correntinos.

La sentencia Nº 24/26 fue dictada por el magistrado Julio Ángel Duarte, quien intervino bajo la modalidad de tribunal unipersonal. El juez convalidó de forma integral la hipótesis delictiva sostenida por el titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), Guillermo Barry, y el abogado querellante Jorge Rivolta, rechazando los planteos de la defensa oficial —ejercida por Fernando Buffil—, que pretendía una pena menor de cumplimiento condicional bajo arresto domiciliario.

El ardid del Documento Único de Tránsito trucho

La ingeniería delictiva ventilada durante el debate oral se remonta a diciembre de 2021. De acuerdo con la acusación fiscal, Fernández —actuando bajo el rol de comisionista— pactó la comercialización de una jaula doble de terneros de invernada con el empresario Sergio Daniel Quinteros, director de la firma agropecuaria “El Chañar Guadalupe S.A.”, mediante la intermediación de los operadores cordobeses Alberto y Emiliano Vivas.

Para consumar el engaño y forzar el desembolso del dinero, el imputado envió a los compradores un Documento Único de Tránsito (DUT) adulterado, simulando que la hacienda ya se encontraba registrada, con las guías sanitarias validadas y lista para la carga logística.

Convencida por la aparente legalidad del trámite, la firma damnificada transfirió el 13 de diciembre de ese año la suma de $4.300.000 a una cuenta del Banco Galicia propiedad de Fernández.

Los animales nunca fueron entregados en destino. En un intento por ganar tiempo y sostener el ardid, el estafador alegó falsamente que el dinero nunca se había acreditado en su cuenta, a pesar de que los peritajes financieros demostraron que ese mismo día vació los fondos transfiriéndolos a otra cuenta personal del Banco Nación.

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Giro en Italia, extradición y veredicto

La causa sumó una alta complejidad procesal cuando el estafador fue declarado en rebeldía en mayo de 2025, tras violar las restricciones y fugarse con destino a Italia. Desde Europa, el imputado contrató diversos bufetes de abogados y encadenó múltiples recursos de apelación y recusaciones con el único objetivo de dilatar y frenar el proceso de extradición internacional activado por la Cancillería argentina.

Tras el rechazo sistemático de sus planteos en los tribunales italianos, Fernández fue subido a un vuelo de repatriación custodiado por fuerzas federales, arribando extraditado a la ciudad de Goya el pasado sábado 16 de mayo de 2026.

Durante la audiencia de cesura de pena, el fiscal Barry justificó el pedido de cuatro años de prisión efectiva al ponderar la extensión del daño patrimonial y la utilización de documentación apócrifa, exigiendo además mantener la prisión preventiva ordinaria ante el evidente peligro de fuga que demostró el reo. Los fundamentos técnicos de la condena del juez Duarte se darán a conocer de forma oficial el próximo 4 de junio.