Kicillof alista una visita a Corrientes: agenda productiva, presentación de libro y posible cumbre con Valdés

El escenario político del Nordeste Argentino (NEA) registrará un fuerte movimiento de piezas la próxima semana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto desembarcar en la ciudad de Corrientes el próximo miércoles 3 de junio.

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Si bien los casilleros de la grilla oficial aún no fueron totalmente sellados, las máximas autoridades del Partido Justicialista (PJ) local ya estructuran el armado de una intensa agenda de carácter institucional, técnico y productivo.

Fuentes de la conducción del peronismo correntino confirmaron a Perfil que los equipos de logística vienen articulando recorridas estratégicas y mesas de diálogo con los principales sectores de la economía privada local.

El itinerario preliminar del mandatario bonaerense comprende reuniones formales con las comisiones directivas de la Cámara de Comercio de Corrientes y de la Federación Económica de Corrientes (FEC), además de un encuentro directo con organizaciones de productores periurbanos. Asimismo, los armadores territoriales no descartaron incluir una bajada hacia la localidad de Empedrado.

Disertación en la UNNE y formato "antigrieta"

La llegada de Kicillof al territorio litoraleño se produce en un momento político crucial, signado por los movimientos subterráneos y el posicionamiento de figuras de la oposición de cara a una potencial candidatura para presidente en las elecciones generales del año que viene.

Sin embargo, buscando esquivar la confrontación directa y los roces partidarios en una provincia gobernada por el radicalismo, los organizadores descartaron de plano la realización de un acto político masivo de corte militante.

En contrapartida, el eje central de su exposición pública estará vinculado al ámbito académico. Las mismas fuentes partidarias señalaron que la visita del referente de Unión por la Patria comprenderá la presentación oficial de su obra bibliográfica "De Smith a Keynes".

La disertación magistral está pautada para desarrollarse en los claustros de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), restando únicamente definir en cuál de las sedes académicas de la capital se habilitará el auditorio principal.

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Negociaciones por una foto institucional con Juan Pablo Valdés

El dato más fuerte de la jornada política radica en los puentes institucionales que se intentan tender entre La Plata y los despachos del Taragüí. Desde la cúpula del PJ local confirmaron a este medio que no se descarta un encuentro bilateral cara a cara con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

"En este momento están cerrando los detalles de la reunión el personal de ceremonial y protocolo de cada uno de los dos gobiernos", deslizaron con cautela a Perfil.

En caso de que las gestiones diplomáticas lleguen a buen puerto y se concrete la foto oficial en el sillón de Ferré, ambos mandatarios provinciales rubricarán un convenio de colaboración mutua entre las administraciones de Buenos Aires y Corrientes, priorizando la agenda federal e institucional por sobre las marcadas diferencias ideológicas que sostienen ambos dirigentes a nivel nacional.