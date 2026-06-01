Los sindicatos docentes correntinos rechazaron el aumento del Gobierno y exigen paritarias

La reciente recomposición salarial decretada por el Poder Ejecutivo provincial para el sector público no logró calmar las aguas en el ámbito educativo. En una postura unificada, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) salieron a rechazar de forma categórica el incremento del 10% al básico anunciado por la cartera de Hacienda.

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Las conducciones gremiales calificaron la medida de "insuficiente" y criticaron que se haya tomado de manera inconsulta en los despachos oficiales.

Desde SUTECO, el secretario general Fernando Ramírez fue el primero en salir al cruce del edicto oficial, tildándolo de “absolutamente insuficiente”. El dirigente explicó el desfasaje técnico que sufrirán los educadores en los cajeros automáticos: “Del 10% anunciado, al bolsillo solo llega el 7% luego de las retenciones obligatorias de ley. Sumado al 6% otorgado en marzo, no alcanza de ninguna manera para igualar lo que la inflación ya se comió de los salarios en los primeros cinco meses del año”.

El reclamo por el aguinaldo y la pérdida del 28%

La entidad conducida por Ramírez detalló que el sector viene exigiendo una recomposición mínima del 22% en blanco y en un solo pago para lograr compensar la pérdida del poder adquisitivo, la cual acumula un 28% de caída real desde agosto del año pasado. “Las dos actualizaciones de marzo y junio están muy lejos de cubrir esa pérdida salarial acumulada”, fundamentó.

Asimismo, SUTECO volvió a poner el foco de conflicto sobre la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se abonará a mediados de mes. El sindicato exige que el medio aguinaldo sea equivalente de forma estricta al 50% del salario neto de bolsillo de cada agente.

Según denunciaron, actualmente ese proporcional cae a casi el 30% debido al peso de los montos no remunerativos o "en negro" que arrastra el haber, tales como el fondo complementario provincial.

Ante este panorama, plantearon una agenda urgente de puntos pendientes:

Elevación del Salario Mínimo para equiparar la línea de pobreza regional ( $1.500.000 ).

Blanqueo definitivo de todos los componentes no remunerativos del sueldo.

Actualización inmediata para los jubilados docentes .

Revisión y suba de los ítems correspondientes a Zona y Movilidad .

Respuestas edilicias y de cobertura prestacional en la obra social IOSCOR.

Críticas a las decisiones unilaterales "de escritorio"

Por su parte, el referente de los educadores técnicos de AMET, Rufino Fernández, alineó su posición al rechazo pero sumó una dura lectura política sobre las formas de la gestión provincial. Si bien admitió que “todo aumento suma”, advirtió que el porcentaje constituye “un avance insuficiente para la expectativa de los docentes correntinos en razón de que ha transcurrido demasiado tiempo entre la decisión de recomponer haberes y el proceso de destrucción del poder adquisitivo que hemos sufrido”.

Rufino fustigó la falta de convocatoria a paritarias sectoriales por parte del Ministerio de Educación: “No podemos avalar mansamente un porcentaje que ha sido resuelto en los escritorios gubernamentales sin la previa discusión que en otros tiempos teníamos con las autoridades. En plena práctica democrática, la toma de decisiones unilaterales e inconsultas en asuntos tan importantes como el salario es, cuando menos, un error a corregir”.

El titular de AMET exigió habilitar canales de diálogo técnicos más allá de lo pedagógico, advirtiendo que faltan discutir variables clave como el costo del transporte en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

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Finalmente, desde ACDP, su secretario general José Gea mostró una postura de cautela, valorando la naturaleza del incremento pero ratificando el descontento de las bases.

"Todo ingreso al salario docente, más en el básico, es importante porque no es un blanqueo, sino que comienza a realzar nuestra carrera modificando otros ítems de la antigüedad", dijo a radio La Red Corrientes.

No obstante, Gea concluyó con firmeza: "Seguimos considerando que es insuficiente porque la canasta familiar sigue estando por encima del salario mínimo docente de la provincia. El reclamo central sigue siendo tratar de equiparar, llegar y, de ser posible, superar la canasta básica".