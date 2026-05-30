Julio Bárbaro sobre la “mejoría” anunciada por el Gobierno: “Estamos en terapia intensiva y movió el dedo izquierdo del pie derecho”

El politólogo Julio Bárbaro relativizó la supuesta “mejoría” de la economía anunciada por el Gobierno nacional al asegurar que es “un chiste de mal gusto” y “perverso”.

"No para de subir la miseria y entonces lo que dicen estos degenerados del gobierno es que hay datos de mejoría. Estamos en terapia intensiva y movió el dedo izquierdo del pie derecho. Es un chiste de mal gusto, es perverso porque lo que están haciendo los Caputos, los Sturzenegger, es robando lo que pueden a velocidad privatizando lo que hicimos entre todos”, agregó en declaraciones a Radio La Comuna difundidas por LS Clipping.

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Qué dijo Julio Bárbaro

“Si la ruta la hizo el pueblo, la hizo el Estado, la tiene que administrar el Estado porque esto de que la ruta la hacemos entre todos y la administran dos vivos, eso se llama robar en el idioma normal. La luz la hace el Estado y la administra un privado, todos inmorales, todos robando, saqueando, concentrando riqueza que se la llevan afuera”, aseguró el analista político.

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Qué dijo sobre el PJ

“El kirchnerismo fue una enfermedad más profunda de lo que pensamos porque el peronismo tuvo dos enfermedades: Menem que era el delito en estado puro y ahora tiene un montón de herederos dedicados a esa causa de llevarse lo que pueden. A mí la libertad de Cristina me importa un cuerno, lo que quiero es el derecho de la gente a tener trabajo y a comer, y a producir”, señaló al referirse al escenario político actual.

Además dijo que Axel Kicillof “es el único” candidato del peronismo y que “no hay otro”.

“Del lado de ellos va a ser Patricia Bullrich. Ya está claro que se corre porque Milei se sigue hundiendo y ella no se va a hundir con Milei”, sostuvo Bárbaro.

“Milei es un imbécil al que le alcanzó el poder, agarró el regalo. Se lleva unos pesos con la hermana que hacía tortas. Sebastián Pareja se afana lo que puede y salen todos corriendo”, asevero el histórico dirigente peronista.

“Yo a Milei lo veo en el 29% que es el número de ricos que hay y algún pobre distraído. Yo voy a votar a Kicillof”, concluyó Bárbaro.