Una camioneta a toda velocidad y 555 kilos de droga: el operativo que terminó con dos detenidos en Chaco

Un patrullaje preventivo en la costa de Barranqueras derivó en uno de los mayores secuestros de marihuana registrados en las últimas semanas en el Chaco. Personal de la Prefectura Naval Argentina interceptó una camioneta que circulaba a alta velocidad por el barrio San Pedro Pescador y descubrió en su interior más de 555 kilos de cannabis, distribuidos entre panes y cogollos listos para su traslado.

El procedimiento terminó con dos hombres detenidos, el secuestro de una camioneta robada y una carga de droga valuada en casi 2.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La sospecha comenzó durante un patrullaje

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Paraná y fue ejecutado por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Barranqueras, que realizaban recorridas de prevención sobre la costa del río Paraná.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes detectaron una Toyota Hilux sin chapas patente que se desplazaba a gran velocidad por la zona. Al acercarse al vehículo observaron varios bultos rectangulares tanto en la caja como en el asiento trasero, una característica habitual en cargamentos de estupefacientes.

Ante esa situación, se desplegó un operativo conjunto con otras áreas especializadas de Prefectura para interceptar el rodado antes de que abandonara el sector.

Más de media tonelada de marihuana

Tras la detención de los ocupantes, los efectivos realizaron pruebas orientativas sobre la carga, que confirmaron la presencia de Cannabis Sativa.

La intervención quedó entonces bajo la órbita del Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que ordenó profundizar la requisa.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Marcelo Burella, el procedimiento continuó en la sede de Prefectura Barranqueras, donde se realizó el conteo y pesaje de toda la carga.

El resultado fue contundente: 164 paquetes de cogollos de marihuana, con un peso de 168,643 kilogramos y 343 panes de marihuana, con un peso de 386,776 kilogramos. En total, los investigadores contabilizaron 555,419 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de $1.957.851.975.

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Una camioneta robada y celulares secuestrados

La investigación también reveló que la camioneta utilizada para el transporte de la droga tenía un antecedente delictivo. Según las verificaciones realizadas por los investigadores, la Toyota Hilux registraba un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Córdoba.

Además del vehículo, valuado en aproximadamente 40 millones de pesos, fueron secuestrados dos teléfonos celulares y 10.000 pesos en efectivo. Con todos los elementos incautados, las autoridades calcularon que el valor económico total del procedimiento ronda los $1.998 millones.

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Por orden de la Fiscalía Federal, la totalidad de la droga fue trasladada al depósito judicial de Prefectura para su resguardo y conservación como evidencia.

En tanto, los dos ocupantes de la camioneta, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron detenidos e incomunicados por 72 horas mientras avanzan las medidas investigativas destinadas a determinar el origen del cargamento y su destino final.

Los sospechosos permanecen alojados en dependencias de la Policía del Chaco a disposición de la Justicia Federal.