Misiones: cómo es "Ahora Chacra", el nuevo programa de reintegros en la compra de bienes e insumos productivos

Desde el próximo lunes 1° de junio comenzará a operar “Ahora Chacra”, el nuevo programa provincial impulsado por el Gobierno de Misiones a través del Ministerio del Agro y la Producción, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria Misiones (ATM), destinado a acompañar a productores agropecuarios mediante reintegros en la compra de bienes e insumos productivos.

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Cómo es "Ahora Chacra"

En ese marco, ya se encuentra habilitada la adhesión para ferreterías y agroveterinarias interesadas en sumarse a la operatoria. El programa otorgará un reintegro del 20% sobre el monto de las compras realizadas en agroveterinarias y ferreterías adheridas, con un tope mensual de reintegro por tarjeta y comercio de $100.000 y un límite de compra mensual de $500.000.

“Ahora Chacra” estará vigente todos los días viernes desde el 1° de junio hasta el 30 de septiembre y alcanzará la adquisición de productos e insumos como media sombras, plásticos, alambres, caños, grampas, biofertilizantes, biocontroladores, alimentos balanceados, sistemas de goteo, mangueras, bombas, conectores, semillas certificadas, plantines, palas, tijeras, motoguadañas y carretillas, entre otros.

Además el régimen de reintegros se acreditará únicamente en las cuentas de productores yerbateros, tealeros, tabacaleros y de otras actividades agropecuarias donde se depositan los ingresos provenientes de la comercialización de su producción. Para acceder al beneficio, el comprador deberá realizar la operación con su tarjeta de débito de Banco Macro asociada a su cuenta bancaria de productor primario. Los productores podrán visualizar en la página de ATM, ingresando con clave fiscal en la sección “Mi Perfil”, qué tarjeta de débito se encuentra habilitada para operar con los beneficios del programa.

Las operaciones alcanzadas deberán realizarse exclusivamente de manera presencial en establecimientos habilitados y radicados en Misiones. Quedan excluidas las compras efectuadas mediante mercados electrónicos, ventas telefónicas, enlaces de pago, botones de pago, pagos QR, dispositivos Point y otras modalidades no presenciales.

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Qué dijo el ministro de Agro y Producción

“Con ‘Ahora Chacra’ estamos resolviendo una demanda directa del productor: poder acceder a insumos con un alivio inmediato en el costo. Este programa permite reintegrar hasta 100 mil pesos por mes, lo que impacta directamente en la estructura de costos de la chacra”, expresó el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori.

El esquema de funcionamiento contempla una participación conjunta entre el Estado provincial y los comercios adheridos: la Provincia asumirá 17 puntos porcentuales del reintegro aplicado y el comercio aportará los 3 puntos porcentuales restantes.

Así las ferreterías y agroveterinarias interesadas en incorporarse al programa deberán estar inscriptas en la Agencia Tributaria de Misiones, contar con números de comercio radicados en la provincia y cumplir con los requerimientos comerciales y financieros establecidos por la entidad participante.

También deberán exhibir el afiche oficial de “Ahora Chacra” en un lugar visible para facilitar la identificación de los establecimientos adheridos.

La adhesión es compatible con la participación en otras líneas de los Programas Ahora, por lo que los comercios que ya integran promociones provinciales podrán continuar operando simultáneamente.

Información sobre "Ahora Chacra"

Los comercios pueden solicitar su incorporación a través del formulario disponible enhttps://programaahora.misiones.gob.ar/adhesion-ahora-chacra/. Una vez presentada la solicitud, la Autoridad de Aplicación verificará la actividad del comercio y remitirá la información a las entidades financieras adheridas para efectivizar el alta operativa conforme a los plazos previstos por el programa.

Toda la información vinculada a “Ahora Chacra”, incluyendo novedades y comercios adheridos, estará disponible a través de los canales oficiales de los Programas Ahora en https://ahora.misiones.gob.ar/#/home y mediante el correo electrónico [email protected].

Fuente: Gobierno de Misiones.