Chaco sumó 100 nuevos dispositivos duales para controlar restricciones de acercamiento en casos de violencia de género

El Gobierno del Chaco incorporó 100 nuevos dispositivos duales de vigilancia electrónica destinados a reforzar la protección de mujeres que cuentan con medidas judiciales por situaciones de violencia de género.

La presentación fue encabezada este viernes por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.

Con esta incorporación, la provincia amplía su capacidad operativa para el control de restricciones de acercamiento dispuestas por la Justicia en causas de violencia de género, una herramienta considerada clave para prevenir nuevos episodios de agresión.

A 12 días de la desaparición de Axel: crean un equipo fiscal especial y Gendarmería peritará los celulares

Cómo funcionan los dispositivos

Los llamados dispositivos duales funcionan mediante un sistema de geolocalización satelital que vincula electrónicamente a la víctima y al agresor. El mecanismo contempla la colocación de una tobillera electrónica al denunciado y la entrega de un dispositivo de monitoreo a la mujer protegida por la medida judicial.

A través de tecnología GPS, ambos equipos permiten verificar en tiempo real la distancia existente entre las partes y detectar automáticamente cualquier incumplimiento de la prohibición de acercamiento ordenada por los tribunales.

Cuando el agresor ingresa en una zona restringida o vulnera los parámetros establecidos por la Justicia, el sistema genera una alerta inmediata que activa el protocolo de intervención.

Misiones: cómo es "Ahora Chacra", el nuevo programa de reintegros en la compra de bienes e insumos productivos

Monitoreo permanente

Según explicó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, los equipos serán utilizados exclusivamente por disposición judicial y permanecerán bajo seguimiento permanente desde el Departamento de Violencia de Género de la fuerza provincial.

El monitoreo se realiza durante las 24 horas y permite que las alertas lleguen simultáneamente tanto a la persona protegida como al área policial encargada de intervenir ante una eventual violación de las restricciones.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la herramienta busca fortalecer la prevención en los casos considerados de mayor riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de peligro.

Aumento salarial en Corrientes: otorgan un 10% de suba a estatales e impactará en el aguinaldo

"Triplicamos la cantidad de dispositivos"

Durante el acto, la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, destacó que la actual gestión incrementó significativamente la cantidad de equipos disponibles en la provincia. "En esta gestión triplicamos la cantidad de dispositivos duales, lo que ayuda a la prevención de este tipo de violencias", afirmó.

La funcionaria remarcó además que la violencia de género continúa siendo una problemática de alta complejidad y sostuvo que el funcionamiento del sistema requiere un trabajo coordinado entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos estatales vinculados a la asistencia de las víctimas.

En ese sentido, instó a quienes atraviesan situaciones de violencia a realizar las denuncias correspondientes para que los jueces puedan evaluar la adopción de medidas de protección, entre ellas la utilización de estos dispositivos electrónicos.

La incorporación de los nuevos equipos fue posible a través de un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia de la Nación.