Empresas de colectivos ponen en duda el pago del aguinaldo y exponen la fragilidad del sistema en el Gran Resistencia

Las empresas que prestan el servicio de transporte urbano e interurbano en el Gran Resistencia encendieron una nueva señal de alarma sobre la situación económica del sector. A pocas semanas del pago del medio aguinaldo, aseguran que atraviesan un escenario financiero cada vez más complejo y que cumplir con esa obligación salarial aparece hoy como una incógnita.

La advertencia fue realizada por Facundo Sartore, titular de Transporte San Fernando SRL, quien describió un sistema que, según sostuvo, opera con recursos insuficientes frente al crecimiento permanente de los costos.

"Va a ser muy difícil afrontar el pago del medio aguinaldo", resumió el empresario en declaraciones a Radio Libertad al referirse al panorama que enfrentan las compañías.

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Costos en alza y recaudación en retroceso

De acuerdo con Sartore, el principal factor de presión es el incremento registrado en los insumos necesarios para mantener el servicio, especialmente el combustible, cuya evolución en los últimos meses impactó directamente en las cuentas de las empresas.

A ese escenario se suma una reducción en la cantidad de pasajeros transportados, lo que limita aún más la capacidad de generar ingresos propios.

Según explicó, la combinación entre mayores gastos y menor recaudación dejó al sistema en una situación de fuerte dependencia de los aportes estatales.

Subsidios que no alcanzan

El empresario aseguró que los recursos provenientes de subsidios provinciales y del sistema de Boleto Estudiantil Gratuito permiten cubrir únicamente una parte de los compromisos laborales.

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En ese contexto, señaló que muchas empresas mantienen deudas vinculadas a aportes patronales, cargas previsionales y obligaciones fiscales, que en varios casos debieron refinanciar mediante planes de pago.

La situación, afirmó, genera un efecto acumulativo que se profundiza mes a mes y dificulta cualquier previsión financiera a mediano plazo.

El reclamo por asistencia estatal

Lejos de plantear una nueva actualización tarifaria como solución, Sartore sostuvo que trasladar los costos al usuario no resolvería el problema estructural que atraviesa el sistema. En cambio, consideró que será necesario discutir mecanismos de asistencia si se pretende garantizar la continuidad del transporte público en el área metropolitana.

El planteo se produce en un contexto donde el servicio ya enfrenta cuestionamientos por frecuencias, cobertura y sostenibilidad económica, mientras continúa abierta la discusión sobre el futuro de algunas empresas que operan en la región.

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Sartore reveló además que actualmente tres empresas del sector transitan procedimientos preventivos de crisis, una herramienta legal utilizada para intentar reestructurar obligaciones y evitar una situación de mayor deterioro financiero.

El empresario remarcó que, a diferencia de grandes grupos con operaciones en distintas provincias, las firmas locales tienen escaso margen de maniobra. "Esta es nuestra única actividad", señaló al describir las dificultades que enfrentan para sostener el funcionamiento cotidiano.

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A los problemas económicos se sumaron durante las últimas horas las complicaciones derivadas de las precipitaciones registradas en el Gran Resistencia. Según explicó Sartore, algunas unidades debieron modificar o interrumpir recorridos debido al estado de las calles y al riesgo de daños mecánicos provocados por el ingreso de agua en los motores.

Además, indicó que los días de lluvia suelen traducirse en una menor cantidad de pasajeros, especialmente por la reducción de asistencia escolar, un factor que impacta directamente sobre la recaudación diaria de las empresas.