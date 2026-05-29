A 12 días de la desaparición de Axel: crean un equipo fiscal especial y Gendarmería peritará los celulares

A doce días del inicio de la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo en Fontana, la Procuración General del Chaco resolvió conformar un equipo fiscal especial para centralizar las actuaciones y reforzar las distintas líneas investigativas abiertas.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N° 49/26, firmada por el procurador general Jorge Canteros, luego de que el fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos se declarara incompetente para continuar al frente del expediente al considerar que, por el momento, no existen elementos suficientes para sostener una hipótesis de desaparición forzada o responsabilidad policial directa.

La conducción de la investigación continuará en manos de la fiscal del Equipo Fiscal N° 14, Julieta Arolfo, mientras que la fiscal de Cámara Noelia Encinas asumirá la coordinación general del trabajo. Santos permanecerá integrado a la pesquisa desde la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

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"No descartamos ninguna hipótesis"

La reorganización fue presentada este jueves durante una conferencia de prensa encabezada por Canteros, junto al procurador adjunto Miguel Fonteina, Encinas, Arolfo y Santos. "Una desaparición de un joven de 21 años en democracia es algo que nos hiere, que nos lastima y lógicamente no puede pasar desapercibido. Esto se tiene que resolver, se tiene que aclarar", afirmó el procurador.

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo a cargo de Santos, quien defendió las medidas realizadas desde el inicio del expediente y rechazó que alguna línea investigativa haya sido abandonada.

"Nos hemos abocado desde el primer día. Surgieron nuevos ingredientes respecto a ciudadanos particulares y por eso avanzamos sobre esas hipótesis, sin descartar las hipótesis que tenemos contra el personal policial", sostuvo.

El fiscal remarcó además que la incorporación de nuevos actores al equipo busca precisamente fortalecer la investigación. "No descartamos ninguna hipótesis a los efectos de encontrar a Axel González", insistió.

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Gendarmería analizará los teléfonos secuestrados

Durante la conferencia también se confirmó una de las medidas periciales más esperadas del expediente. Santos informó que los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación —incluidos los pertenecientes a efectivos policiales y al personal de guardia de la Comisaría Segunda de Fontana— serán sometidos a peritajes por parte de Gendarmería Nacional.

Según explicó, la intervención de la fuerza federal fue autorizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y apunta a aportar mayores garantías de transparencia en el análisis de la evidencia digital.

Además de los celulares, continúan bajo pericia armas reglamentarias, prendas de vestir y otros elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa.

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El reconocimiento de prendas no aportó resultados

Mientras se anunciaba la conformación del nuevo equipo fiscal, la investigación avanzó este jueves con otra medida considerada relevante: el reconocimiento de prendas y efectos secuestrados durante distintos procedimientos. La diligencia contó con la participación de Arolfo, Encinas, abogados defensores e integrantes del equipo investigador.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado por los investigadores. María Gómez, madre de Axel González, no identificó como perteneciente a su hijo ninguna de las prendas exhibidas por la Fiscalía, incluidas aquellas secuestradas en el domicilio de Antonio Omar Iñíguez, uno de los imputados en la causa.

Tampoco reconoció un trozo de tela incorporado recientemente al expediente. Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la mujer atravesó momentos de profunda conmoción emocional durante la diligencia y debió recibir asistencia médica permanente.

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Siete detenidos y una investigación abierta

La desaparición de Axel continúa sin una explicación concluyente. La causa mantiene abiertas múltiples líneas de trabajo y se encuentra atravesada por peritajes tecnológicos, análisis de cámaras de seguridad, reconstrucciones de movimientos, testimonios contradictorios y acusaciones de presunto encubrimiento.

Actualmente permanecen detenidas siete personas. Según explicó Santos, las medidas se sustentan en contradicciones detectadas durante las declaraciones de testigos y personas que estuvieron entre las últimas en tener contacto con el joven desaparecido.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la investigación es el de Ariel Esteban Lázaro, señalado por los investigadores como la última persona que estuvo con Axel antes de que se perdiera todo rastro de él.

Mientras avanzan las pericias federales y se evalúa la situación procesal de los imputados, la expectativa judicial sigue concentrada en una pregunta que, doce días después, continúa sin respuesta: qué ocurrió con Axel González durante la madrugada del 17 de mayo y dónde se encuentra.