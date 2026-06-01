Paritarias colectiveros: la UTA Corrientes acordó un básico de $1.370.000 y frenó las suspensiones

En medio de un escenario de extrema tensión en el sistema de transporte público de pasajeros de la capital, la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes formalizó la firma de un nuevo acuerdo de recomposición salarial con las firmas Ersa Urbanos S.A. y Transporte San Lorenzo UT. El pacto sectorial se alcanzó tras extensas jornadas de negociación colectiva, desarrolladas bajo el ala regulatoria del Procedimiento Preventivo de Crisis que las corporaciones privadas tramitan ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

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"En un escenario complejo de la realidad económica que afecta a todos los sectores de la sociedad, y tras días arduos de negociaciones donde nuestro principal objetivo siempre fue la recomposición salarial de todos nuestros representados, hemos podido llegar a un acuerdo, garantizando mejoras concretas en el salario de los mismos", expresaron desde la conducción gremial de la UTA a través de un comunicado oficial destinado a las bases de choferes.

Escala escalonada y bonos no remunerativos

El acta acuerdo rubricada por los representantes de los trabajadores y el sector empresarial de las líneas urbanas desglosa una serie de pautas financieras y de recomposición escalonada aplicable de forma directa al bolsillo de la primera categoría del escalafón:

Sueldos de mayo y junio: se estableció un salario básico conformado de $1.370.000 para la categoría de conductor, aplicándose el proporcional correspondiente para el resto de los escalafones técnicos y administrativos de las plantas operativas.

Suma extraordinaria de junio y julio: las prestatarias deberán abonar una asignación complementaria no remunerativa de $55.533,45 para los conductores (y el proporcional respectivo para las demás áreas). La misma se liquidará de forma desdoblada en dos fechas clave: el 18 de junio y el 20 de julio .

Incremento para el mes de julio: el sueldo básico conformado registrará una nueva indexación, elevándose a la suma fija de $1.425.000 . A este básico se le adosará un bono adicional de $119.744,80 de carácter no remunerativo, fijándose el vencimiento de su pago para el 18 de agosto .

Gastos de viáticos: el entendimiento patronal determinó el reconocimiento de una suma de $13.000 diarios en concepto de viáticos por cada jornada que los trabajadores se hayan desempeñado efectivamente en las unidades durante los períodos que abarca el actual convenio de partes.

Fechas del medio aguinaldo y blindaje contra suspensiones

En lo que respecta a la ingeniería de pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC), las empresas y el gremio pautaron de común acuerdo un esquema de liquidación excepcional.

Se definió que el medio aguinaldo del primer semestre será calculado tomando como base técnica de referencia las remuneraciones consolidadas del mes de junio. El monto total resultante se cancelará de manera diferida en dos cuotas consecutivas: la primera se acreditará el 15 de julio de 2026 y la segunda cuota el 14 de agosto de 2026.

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El punto de mayor peso político y gremial introducido por la UTA dentro del convenio con Ersa y San Lorenzo radica en la estabilidad de los puestos de trabajo. Desde el sindicato de colectiveros dejaron explícitamente en claro que "no se va a permitir ningún tipo de suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor durante el plazo de vigencia del acuerdo", neutralizando los intentos patronales de recortar las plantillas en los galpones debido a la crisis de subsidios y tarifas.

Finalmente, las representaciones de las empresas y el cuerpo sindical se comprometieron de manera recíproca a sentarse nuevamente en una mesa técnica de revisión paritaria el próximo 20 de agosto de 2026 para analizar las diferencias salariales que pudieren surgir frente a la escalada de la inflación general.