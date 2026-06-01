Ministro de Kicillof, duro con Milei: “Vive en Narnia y se informa con tuits de Yrigoyen que le hacen sus amigos”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que el presidente Javier Milei “vive en Narnia” y se informa sobre la realidad a través de publicaciones “de sus amigos” en las redes sociales.

Además el funcionario de Axel Kicillof definió esos mensajes como “los tuits de Yrigoyen” que le hacen “para que esté tranquilo”.

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Qué dijo Carlos Bianco sobre Milei

“Parece que su fuente de información principal para ver cómo está la Argentina son los tuits de Yrigoyen que le escriben los amigos”, aseguró Bianco al cuestionar una publicación de Milei en su cuenta de X para negar que exista un “consumo deprimido”.

El mandatario retuiteó una publicación de su colaborador Santiago Oría que mostraba filas para entrar a una pizzería y una nutrida cantidad de gente paseando por la avenida Corrientes, en el centro porteño, según difundió NA.

“Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados. Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP. La gente lo sabe. VLLC”, publicó Oría con el título: “El consumo reprimido más loco del mundo”.

Milei republicó ese tuit de Oría y expresó: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”.

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“Los tuits de Yrigoyen”

“Se refiere a la situación de la Argentina a partir de tuits que hacen sus amigos para que él se quede contento y tranquilo”, remarcó Bianco.

Y luego los denominó “los tuits de Yrigoyen” al aludir a un supuesto diario que elaboraba el entorno del primer presidente radical.

“Quizás Milei tampoco lee los propios informes del INDEC, como no le gusta el Estado tal vez no mira lo que dice un organismo del Estado. Lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes sino el país pero en el mal sentido”, cuestionó.

“Los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales según información oficial del INDEC”, ejemplificó Bianco.

Además sostuvo que “los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación del 3,4%” y alertó que “acumulan siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo”.

“Desde noviembre de 2023 el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2% o sea que han caído fuertemente los salarios reales, que están lejos de haber aumentado”, aseveró.

Además mencionó un informe de la UBA que revela que “nueve de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos dos años son precarios y de baja calificación”.

“Estos son los puestos de trabajo que se crearon, pero después tenemos los que desaparecieron, que son 500.000”, cerró Bianco.