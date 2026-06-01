Femicidio de Agostina Vega: "La culpa la tiene la asesinada, eso es lo que dice la ministra"

La periodista y psicóloga Liliana Hendel cuestionó los dichos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre el femicidio de Agostina Vega al asegurar que para la funcionaria nacional “la culpa la tiene la asesinada”.

“No deja de ser impactante escuchar que personas de alto rango en la jerarquía del Estado sigan sosteniendo estos discursos canallas”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

Qué dijo la periodista sobre los dichos de Monteoliva

“Canallas por el total sentido de la palabra canallas tanto lo que señalaban recién acerca de la verdad completa que claramente alude a los 30 mil desaparecidos, desaparecidas. Eso es lo que intenta decir la ministra en relación al concepto de verdad completa como el concepto de homicidio”, precisó.

Monteoliva había dicho que "lo importante es tener el conocimiento de la verdad completa" al referirse al caso del femicidio de Agostina Vega.

Además señaló en diálogo con Fernando Borroni que “intentan borrar 30 o 40 años de investigación, de estudio, de relevamientos, de datos que han logrado cambiar en el mundo, leyes, acuerdos y concepciones”.

“Acordate cuando se hablaba de ´crimen pasional´, de cuando se decía ´algo habrá hecho´, ´ella lo calentó´, ´bueno mirá la pollerita que tiene´, ´ella lo provoca, se saca la foto frunciendo la boquita´”, recordó Hendel.

“Eso es lo que dice la ministra. La culpa la tiene la asesinada. Eso sería la verdad completa. La verdad completa para la ministra, que sin ninguna duda no tiene ninguna capacidad, ni ninguna posibilidad de ser ministra de Seguridad porque deja en la inseguridad a la mitad del universo que somos las mujeres”, criticó la funcionaria del municipio de La Matanza.

Qué dijo sobre las denuncias

“Y otra cosa que dice la ministra, ´siempre hay situaciones complejas detrás de una historia´. Le digo a la ministra y de paso a la senadora Losada que la complejidad es las denuncias que no se reciben, a diferencia de las denuncias que sí se realizan que son mínimas”, indicó en tono crítico.

“El problema que tenemos no son las denuncias falsas, sino que faltan denuncias. Y en este caso se denunció y la policía del lugar estaba muy ocupada y el sistema judicial determinó que no era el momento para la alerta Sofía, podemos esperar un rato”, completó Hendel.

Por último pidió “dejar de señalar a la víctima como responsable como un deslizamiento del pensamiento casi inconsciente”. “Es como un ADN machirulo de una sociedad machista”, concluyó.